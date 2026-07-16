Amidžić: FBiH je cilj opstrukcija Republike Srpske, a ne realizacija projekata

Federaciji BiH je primarni cilj što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a ne što više realizovanih projekata u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, rekao je Srđan Amidžić ministar finansija i trezora u savjetu ministara BiH za RTRS.

- Za finansiranje 110 projekata iz Programa javnih investicija BiH prošle godine utrošeno je 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40 odsto planirane realizacije, razlog slabe realizacije je kasno usvajanje budžeta koje mi po pravilu uvijek imamo kada je na nivou BiH, s jedne strane, a drugi razlog su politički odnosi koji postoje, odnosno ne postoje na nivou BiH - rekao je Amidžić.

Nerijetko, kaže Amidžić, imate situaciju da se priča o sekundarnim stvarima, o onim stvarima koje su bitne za život svih nas koji živimo u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji.

- Jednostavno te stvari se stavljaju u neki drugi plan i one se uslovljavaju na različite načine. Nama će tema biti sve osim onoga što je bitno za funkcionisanje ili za realizaciju nekih krupnih projekata, između ostalog to je pomalo dodatni dokaz koliko BiH ovako kako je strukturisana u ekonomskom smislu teško funkcioniše. I za mene iznenađenje da mi smo opstali do današnjih dana - istakao je Amidžić.

Kaže da je iz tog razloga vrlo bitan kapacitet entitetskih budžeta, naročito kada se priča o Republici Srpskoj.

- Mi vidimo da smo u proteklom periodu postojali neki prigovori prema tome koliki je budžet i hiljadu i jedna stvar ili obrazloženje, a oni nisu htjeli da prihvate da su to stvari koje je Vlada Republike Srpske morala da uradi i uzme u svoje ruke na takav način da postoje određeni projekti koji će da se realizuju, da li u oblasti niskogradnje, visokogradnje, podrške svih korisnika budžeta i na takav način da se prevaziđu svi problemi koji postoje na nivou BiH - istakao je Amidžić.

Naveo je da je procenat planiranih realizacija projekata nizak i da on nikada neće biti veći iz razloga je Federaciji i BiH primarni cilj što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a ne što više realizovanih projekata u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

- Mi u Republici Srpskoj nismo ni pretjerano očekivali više od projekata i realizacije zajedničkih poslova. Svi ti poslovi koji se nisu realizovali na nivou BiH, jednostavno se realizuju kroz budžet Republike Srpske. I s te strane ne vidim da će biti bilo ko od građana zakinut. Svjedoci ste da se grade bolnice, modernizacijom, rekonstrukcijom magistralnih puteva, dolazi do izgradnje autoputeva, izgradnje mostova i svih ostalih stvari. To su neke stvari koje smo, tobože, trebali uraditi zajedno kroz Plan rasta, ali kad smo vidjeli da se te stvari ne mogu završavati, premijer Srpske Savo Minić je preuzeo, odnosno Vlada je preuzela taj posao na sebe i ove, kao i prethodnih godina, i ti se poslovi završavaju - rekao je Amidžić.

Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva što teže i što gori život u Republici Srpskoj.

- U takvoj situaciji vi ćete imati neke političke poene u Federaciji. Kad sam govorio da je kod Zijada Krnjića, ovo sve politička kampanja i da to nema nikakve veze, on je govorio da to nije tačno, ali pročitao sam jedan od medijskih natpisa da će on biti nosilac liste u nekoj od bošnjačkih partija, nisam siguran kako se zove. On je vodio političku kampanju gdje pokazuješ da ti pokušavaš maltretirati Srbe, gdje je najbolja politička kampanja za njih u Federaciji. Ali ono što je planirao nije završio - rekao je Amidžić.

Poručio je da Republika Srpska nije ništa izgubila.

- Najveća laž koja postoji kad je kretanje ka Evropskoj uniji, kada pričamo o Planu rasta, to je finansijski gubitak. To je apsolutna laž. Kretanje ka EU ima svoj smisao iz razloga što geografski mi pripadamo tom prostoru i postoje određeni standardi, posebno oni u nekom prethodnom periodu koji su bili definisani kroz kriterijume kojima treba da teži Republika Srpska. To je najveći doprinos kad je u pitanju pristupanje EU - rekao je Amidžić.

Poručio je da je lažni narativ da smo izgubili 970 miliona evra.

- To je laž. Od tih 970 miliona evra koji se realizuju u jednom dužem vremenskom periodu, 700 miliona evra su krediti. Nisu to sredstva koja su data Republici Srpskoj i Federaciji, već su to sredstva za koje se zadužila Republika Srpska i Federacija. 280 miliona su grant sredstva - rekao je Amidžić.

Podsjećamo, za finansiranje 110 projekata iz Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine prošle godine utrošeno je 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40 odsto planirane realizacije. Istovremeno, usvajanje Reformske agende i dalje čeka neophodne odluke i dokumente, dok su zbog zastoja dovedena u pitanje značajna sredstva Evropske unije i realizacija brojnih infrastrukturnih i razvojnih projekata.

U međuvremenu, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH naredne sedmice razmatraće Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, dokument od kojeg zavisi funkcionisanje zajedničkih institucija, ali i finansiranje brojnih razvojnih programa.

Šta je razlog slabe realizacije javnih investicija, koji projekti u Republici Srpskoj čekaju na realizaciju, koliko je Srpska izgubila zbog blokade evropskih sredstava i kakve su šanse da budžet bude usvojen u parlamentu.