Jordanska vojska oborila osam iranskih projektila

Autor:ATV redakcija
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Oružane snage Jordana izvršile su presretanje osam iranskih projektila ispaljenih ka jordanskoj teritoriji, javila je novinska agencija Petra, pozivajući se na neimenovanog visokorangiranog vojnog zvaničnika.
U izvještaju se navodi da nije bilo žrtava niti materijalne štete, a vojska je preduzela zaštitne mjere na lokacijama pada krhotina presretnutih projektila.
Izvor je dodao da vojska zadržava visok stepen pripravnosti i da nastavlja da pažljivo prati dešavanja u jordanskom vazdušnom prostoru, prenosi Srna
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