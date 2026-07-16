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Jordanska vojska oborila osam iranskih projektila

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 09:18

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Дим се уздиже ка небу након израелског војног удара у избјегличком кампу Магази, у централном дијелу Појаса Газе, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Abdel Kareem Hana

Oružane snage Jordana izvršile su presretanje osam iranskih projektila ispaljenih ka jordanskoj teritoriji, javila je novinska agencija Petra, pozivajući se na neimenovanog visokorangiranog vojnog zvaničnika.

U izvještaju se navodi da nije bilo žrtava niti materijalne štete, a vojska je preduzela zaštitne mjere na lokacijama pada krhotina presretnutih projektila.

Izvor je dodao da vojska zadržava visok stepen pripravnosti i da nastavlja da pažljivo prati dešavanja u jordanskom vazdušnom prostoru, prenosi Srna

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Jordan

Izrael

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