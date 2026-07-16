Jordanska vojska oborila osam iranskih projektila

Oružane snage Jordana izvršile su presretanje osam iranskih projektila ispaljenih ka jordanskoj teritoriji, javila je novinska agencija Petra, pozivajući se na neimenovanog visokorangiranog vojnog zvaničnika.

U izvještaju se navodi da nije bilo žrtava niti materijalne štete, a vojska je preduzela zaštitne mjere na lokacijama pada krhotina presretnutih projektila.

Izvor je dodao da vojska zadržava visok stepen pripravnosti i da nastavlja da pažljivo prati dešavanja u jordanskom vazdušnom prostoru, prenosi Srna