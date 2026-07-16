Peter Sijarto se povlači iz politike: Dobio novi posao, oglasio se i Orban

Bivši ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto saopštio je da se više ne namjerava baviti politikom te da prelazi u autoindustriju.

Peter Sijarto je u srijedu objavio da će podnijeti ostavku na svoje mjesto u parlamentu nakon što je prihvatio međunarodnu ponudu kineskog proizvođača automobila BID-a.

„Podnio sam ostavku na svoju poslaničku funkciju. Razlog tome je što sam dobio izuzetno prestižnu ponudu za međunarodnu poziciju u jednoj od ključnih kompanija globalne ekonomije. BID predstavlja jednu od najvećih priča o uspjehu u automobilskoj industriji u posljednjih dvadeset godina i vodeći je svjetski proizvođač vozila na nove izvore energije. Od danas nastavljam raditi kao rukovodilac zadužen za spoljne odnose grupacije i razvoj novih poslovnih linija“, rekao je Sijarto.

Njegov potez komentarisao je i bivši premijer Mađarske Viktor Orban.

„Najveće pojačanje ljeta pripada BID-u. Hajde, Peter“, poručio je Orban.