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Peter Sijarto se povlači iz politike: Dobio novi posao, oglasio se i Orban

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ATV redakcija
16.07.2026 09:45

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Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Bivši ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto saopštio je da se više ne namjerava baviti politikom te da prelazi u autoindustriju.

Peter Sijarto je u srijedu objavio da će podnijeti ostavku na svoje mjesto u parlamentu nakon što je prihvatio međunarodnu ponudu kineskog proizvođača automobila BID-a.

„Podnio sam ostavku na svoju poslaničku funkciju. Razlog tome je što sam dobio izuzetno prestižnu ponudu za međunarodnu poziciju u jednoj od ključnih kompanija globalne ekonomije. BID predstavlja jednu od najvećih priča o uspjehu u automobilskoj industriji u posljednjih dvadeset godina i vodeći je svjetski proizvođač vozila na nove izvore energije. Od danas nastavljam raditi kao rukovodilac zadužen za spoljne odnose grupacije i razvoj novih poslovnih linija“, rekao je Sijarto.

Njegov potez komentarisao je i bivši premijer Mađarske Viktor Orban.

„Najveće pojačanje ljeta pripada BID-u. Hajde, Peter“, poručio je Orban.

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Tagovi :

Peter Sijarto

Mađarska

Viktor Orban

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