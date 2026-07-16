Nova igračka šokirala javnost: Trudna Barbi sa bebom u posteljici!

U ponudi poznatih internet prodavnica igračaka pojavila se nova trudna Barbi, sa bebom u „posteljici“, a cijena ove igračke iznosi gotovo 20 evra.

Nova verzija popularne Barbi lutke u kompletu sadrži elemente koji predstavljaju trudnički stomak koji se „otvara“, bebu u materici, posteljicu i tečnost koja simbolizuje plodovu vodu.

Osnovna ideja ove trudne Barbi bila je da dijete spozna kako izgleda beba u stomaku, ali, sudeći po komentarima potrošača, mnogi smatraju da je to previše eksplicitan prikaz za najmlađe. Ipak, ima i onih koji smatraju da se radi o edukativnom sredstvu za djecu školskog uzrasta.

„Trudna Barbi – u redu, ali ovo...“

Majka trogodišnjakinje M. L. iz Beograda odlučila je da svojoj mezimici pronađe nešto drugačiju Barbi od onih koje se nude u standardnoj ponudi.

Umjesto da pronađe novu omiljenu igračku za dijete, naišla je na trudnu Barbi sa bebom i čitavom posteljicom, što ju je zgrozilo.

Barbi s bebom

„Pomislila sam da je obična, trudna Barbi. Kako očekujemo drugo dijete, to mi je bilo prihvatljivo, ali kada sam vidjela od čega se sastoji paket, ostala sam zgrožena, bez teksta. Ta tečnost koja prikazuje, navodno, plodovu vodu, bila mi je zaista previše“, rekla je naša sagovornica.

Edukativna alatka

Psiholog Snežana Repac smatra da je ova lutka osmišljena kao edukativna alatka za stariju djecu, koja se postepeno upoznaju sa biologijom i anatomijom, ali da ona ne prikazuje realnu sliku porođaja.

„Lutka ne prikazuje realnu sliku porođaja, što je dobro. Može se anatomski saznati kako izgleda beba u stomaku i ta lutka definitivno predstavlja edukativnu alatku za djecu školskog uzrasta, koja se polako upoznaju sa anatomijom i biologijom. Svakako, ovu Barbi ne treba kupovati malom djetetu, jer djevojčica u ranom uzrastu ne može da shvati šta se zapravo dešava. Može da pita i tako istražuje, a to bi bio njen prvi susret sa fenomenom trudnoće i može ostati kao sjećanje koje će sa sobom nositi kroz život“, rekla je Repac za „Informer“.

Sam prikaz donošenja djeteta na svijet, kako navodi, može stvoriti netačnu informaciju.

„Ova lutka ne prikazuje porođaj vjerodostojno. Stomak se otvori, zatvori i samim tim stvori u glavi netačnu informaciju. Neko dijete doći će u zabludu svojih pretpostavki i svako će drugačije percipirati. Iz tog razloga, roditeljima savjetujem da djeci ne kupuju trudnu Barbi dok ne dorastu dobu komunikacije, jer će tokom razgovora sa vršnjacima i odraslima svako dati svoje mišljenje, a dijete biti izloženo nepotrebnom razmišljanju i komentarima. Za stariju djecu kažem – ako žele da se sa njom igraju, neka se igraju“, zaključila je sagovornica.