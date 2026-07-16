Upozorenje za vozače! Ko planira na put, treba povesti računa o ovom

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je prohodna, s tim da su na istoku ponegdje mokri kolovozi zbog kiše koja je padala tokom noći, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Oprezna vožnja se savjetuje na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije poštovanje je obavezno.

Zbog visokih dnevnih temperatura, AMS vozačima savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova. Izmijenjeni režim je na snazi do 1. jula naredne godine.

Do 25. jula na magistralom putu Ljubogošta-Pale-Podgrab, dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog izgradnje kružne raskrsnice, na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Krađorđeve.

Preko Romanije će zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije, dolaziti do povremenih obustava saobraćaja.

Iz AMS-a mole vozače za strpljenje i da prilagode brzinu kretanja, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda mini hidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdijelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Zbog nastavka izgradnje pod-dionice auto-puta Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen, saopšteno je iz AMS RS-a.