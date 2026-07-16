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U Srpskoj rođene 23 bebe

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:04

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Беба
Foto: pexels/Vika Glitter

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 sata rođene su 23 bebe, 13 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, u Doboju sedam, Prijedoru tri, Foči dvije, a u Gradišci i Bijeljini po jedna beba.

Četiri djevojčice i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, u Prijedoru tri djevojčice, u Foči dvije djevojčice, a u Gradišci i Bijeljini po jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nije bilo poroda.

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rođene bebe

beba

Republika Srpska

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