U Srpskoj rođene 23 bebe

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 sata rođene su 23 bebe, 13 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, u Doboju sedam, Prijedoru tri, Foči dvije, a u Gradišci i Bijeljini po jedna beba.

Četiri djevojčice i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, u Prijedoru tri djevojčice, u Foči dvije djevojčice, a u Gradišci i Bijeljini po jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nije bilo poroda.