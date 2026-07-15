Afrička kuga pod kontrolom, ali nema opuštanja: Potreban dodatni oprez

Upaljeni su svi alarmi. Epizootiološka situacija u okruženju je izuzetno nepovoljna. U Srbiji i Hrvatskoj svakodnevno se bilježe ogromni gubici na farmama. Trenutno nema ni jednog žarišta u Srpskoj, ali to ne može biti razlog za opuštanje, poručuje pomoćnik ministra za veterinarstvo.

Kritična situacija na farmi, u bijeljinskom naselju Gradac, koja umalo da eskalira u nešto mnogo gore, stavljena je pod kontrolu i u rekordnom vremenu je saniran teren.

"Evidentno je je da na farmi životinje nisu bile obilježene, nisu bile evidentirane u informacioni sistem , zato koristim i ovu priliku da uputim još jedan snažan apel prema svim farmerima da je važno da životinje sve budu obilježene. Oni vlasnici čije životinje ne budu identifikovane,a javi se afrička kuga svinja neće imati pravo na nadoknadu svinja", rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.

Farmeri koji posumnjaju na bolest trebalo bi da se hitno obrate nadležnoj veterinarskoj organizaciji, odnosno veterinarskoj inspekciji.

"Ovdje treba svi da znamo da je odgovorno ponašanje ne zbog sebe- kad izgubim pet svinja svojih nije problem , već će tih pet ugroziti čitavu Bijeljinu i čitavu Republiku i to svako treba da ima u vidu", rekao je Drago Nedić, šef Ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge svinja.

I iz Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" gdje se vrlo efikasno rade analize uzoraka životinja, stižu apeli – farmeri pridržavajte se mjera, borba protiv afričke kuge počinje na farmi, ne dozvolite ulazak i nesmetano kretanje ljudi na farmama i strogo se pridržavajte propisa.

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"Treba da imaju svu veterinarsku dokumentaciju, na onim mjestima koja se nalaze izvan zaraženog ugroženog kruga gdje je slobodna trgovina. Da imaju markirane sve životinje, zdravstvena uvjerenja , sve veterinarske propise za koje oni sigurno znaju da to i primjene jer u svakom drugom slučaju možemo očekivati ozbiljnu eskalaciju , juriti za virusom a ne sprečavati njegovo širenje", rekao je Dragan Knežević, direktor JU Veterinarski institut "Dr Vaso Butozan".

Dogovorene su pojačane mjere nadzora, intenzivnije kontrole prometa životinja, kao i svakodnevna koordinacija svih nadležnih službi.

"Uputili smo dopis Kancelariji za veterinarstvo da se pojačaju nadzori na graničnim prelazima s obzirom da nije povoljna epidemiološka situacija sa Hrvatskom i Srbijom i da ćemo nastaviti da pomno pratimo situaciju i da sve institucije budu uključene", rekao je Sreten Vučković, zamjenik koordinatora Lokalnog kriznog centra grada Bijeljina.

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Nastavlja se praćenje situacije na dnevnom nivou a po potrebi će se, rečeno je nakon sastanka, donositi dodatne mjere. Najvažnije je spriječiti dalje širenje bolesti i sačuvati svinjarsku proizvodnju na području Semberije i čitave Srpske.