Nakon majke i bebe, otac podlegao povredama: Maloljetno dijete i dalje u teškom stanju

Otac, koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju, preminuo je u bolnici.

Nešto ranije, na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, na licu mjesta su poginuli njegova supruga i njihova beba. Maloljetno dijete ove porodice i dalje je hospitalizovano, prenijeli su grčki mediji.

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Nesreća se dogodila u srijedu popodne (15. jula), kada se automobil sa moldavskim registarskim tablicama, u kojem su putovali roditelji sa svoje dvoje djece, sudario sa cisternom.

Vatrogasci koji su stigli na mjesto nesreće sproveli su akciju izvlačenja unesrećenih koristeći specijalnu spasilačku opremu.

Iz vozila su bez znakova života izvučeni žena i beba, dok su muškarac i jedno maloljetno dijete spaseni sa teškim povredama i, prema dostupnim informacijama, zadobili su povrede glave.

Na mjesto nesreće odmah je stigla i Hitna medicinska pomoć (EKAB), koja je najprije intervenisala vozilom za hitne intervencije, a potom su pristigla još tri vozila hitne pomoći koja su četvoro putnika iz automobila, kao i vozača cisterne, prevezla u bolnicu.

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Nažalost, otac, koji je bio teško povrijeđen, nije uspio da preživi i preminuo je u Urgentnom centru Opšte bolnice Halkidiki. Maloljetno dijete se i dalje nalazi na bolničkom liječenju, dok je vozač cisterne u dobrom zdravstvenom stanju.

Tačni uzroci i okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije predmet su istrage Odjeljenja za uviđaje Saobraćajne policije u Poligirosu.

(Telegraf.rs)