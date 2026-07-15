Prema starom vjerovanju ove stvari ne treba pozajmljivati: Odnose mir i sreću iz doma

Autor:ATV redakcija
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Naši preci su vjerovali da dom nisu sao zidovi već organizam koji pamti i skuplja energiju. Zbog toga su posebnu pažnju obraćali na to kada i kome će pozajmiti neke stvari iz kuće.
Postojala su stroga pravila o tome koje predmete nikako ne treba iznositi iz kuće, a evo o kojim stvarima je riječ:
U našoj tradiciji hljeb nikada nije bio samo hrana – predstavljao je simbol života, stabilnosti i temelja svakog doma. Zbog toga se posljednje parče hljeba čuvalo i nikome nije davalo, jer se vjerovalo da "sa posljednjim hljebom odlazi i posljednja nada".
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Pored toga, postojalo je važno pravilo da se hljeb nikada ne daje preko praga. Prag se smatrao granicom između kuće i spoljnog svijeta, pa se vjerovalo da sa hljebom predatim preko praga iz doma može otići i spokoj.
Na so se gledalo kao na čuvara kuće koji upija sve što se u njoj dešava – raspoloženja, razgovore, brige i radosti. Bilo je posebno zabranjeno pozajmljivati so uveče. Veče je vrijeme kada kuća "svodi račune" i skuplja mir, pa bi iznošenje soli značilo i narušavanje unutrašnje ravnoteže.
Postojao je i poseban način na koji se so davala: nikada iz ruke u ruku. Uvijek bi se spustila na sto ili ivicu prozora, kako bi je druga osoba sama uzela, čime se čuvala granica između dva domaćinstva.
Stvari poput prstenja, lančića i krstića, koje se dugo nose, smatrale su se dijelom lične istorije, jer upijaju i radosti i teške dane. Posebno se izbjegavalo prosljeđivanje stvari koje ste nosili tokom teških životnih perioda, jer se vjerovalo da zadržavaju osjećaj umora i težine.
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Zbog toga je važilo pravilo da se ovakve stvari obavezno "očiste" prije davanja – uz pomoć plamena, vode i soli ili ostavljanjem na otvorenom vazduhu preko noći.
Iako ovo na prvi pogled djeluje kao obično sujeverje, etnograf Dmitrij Baranov objašnjava da se iza ovih tradicija krije praktična mudrost. U kulturi opstaje samo ono što ima svoju svrhu, a ova pravila nas zapravo uče kako da se pažljivo i s poštovanjem odnosimo prema svom domu i stvarima koje nas okružuju.
(ŽenaBlic)
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