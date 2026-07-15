Sandale kojima su se u Jugoslaviji rugali danas koštaju 550 evra

Ono što je nekada bilo simbol bezbrižnih ljeta na Jadranu i obuća koju su mnogi nosili isključivo iz praktičnih razloga, danas se prodaje kao luksuzni modni komad.

Kultne plastične sandale, koje su decenijama proizvodile fabrike nekadašnje Jugoplastike, dobile su svoje moderno izdanje pod potpisom modne kuće Guči, a njihova cijena danas dostiže čak 550 evra.

Od plaže do modne piste

Moda često pokazuje da ono što je nekada bilo sasvim obično može postati pravi luksuz.

Trendovi se neprestano vraćaju, a granica između svakodnevnih i dizajnerskih komada odavno je postala veoma tanka. Upravo su plastične sandale iz vremena Jugoslavije jedan od najboljih primjera tog fenomena.

Generacije koje su ljetovale na Jadranu dobro pamte providne ili šarene gumene sandale koje su bile gotovo nezaobilazna oprema za odlazak na plažu.

Štitile su stopala od kamenja i morskih ježeva, bile su lagane, izdržljive i jeftine, ali ih d‌jeca i tinejdžeri često nisu nosili sa oduševljenjem.

Naprotiv, mnogi su ih smatrali nemodernim, pa su oni koji su ih nosili nerijetko bili predmet zadirkivanja.

Ipak, bez obzira na to, prodavale su se u ogromnim količinama i postale jedan od najprepoznatljivijih proizvoda splitske Jugoplastike.

Guči ih pretvorio u luksuzni proizvod

Iako Jugoplastika odavno više ne postoji, njen prepoznatljiv dizajn nije nestao.

Poznata italijanska modna kuća Guči u svoju ponudu uvrstila je plastične sandale koje veoma podsjećaju na legendarni model iz Jugoslavije.

Naravno, riječ je o modernijoj verziji sa dizajnerskim detaljima i prepoznatljivim logotipom brenda, ali je sličnost sa originalnim modelom očigledna.

Najveća razlika ipak nije u izgledu, već u cijeni.

Dok su se sandale Jugoplastike nekada prodavale za bagatelu, Gučijev model danas košta oko 550 evra.

Društvene mreže pune poređenja

Na ovu zanimljivu sličnost pažnju je skrenuo srpski modni influenser Milijan Marinović.

Njegov video, u kojem upoređuje kultne sandale iz Jugoslavije sa modelom poznatog brenda, prikupio je desetine hiljada pregleda, više od 10.000 lajkova i stotine dijeljenja na društvenim mrežama.

Brojni korisnici u komentarima primijetili su da su sandale koje su nekada bile sinonim za praktičnost, a često i predmet šale, danas postale luksuzni modni dodatak zahvaljujući poznatom modnom potpisu, prenosi Dnevno.

Moda uvijek vraća stare trendove

Ovo nije prvi put da svjetski modni brendovi inspiraciju pronalaze u predmetima koji su nekada bili dio svakodnevice.

Posljednjih godina na modne piste vratili su se brojni modeli obuće i od‌jeće koji su decenijama važili za zastarjele, a danas postižu visoke cijene upravo zbog dizajnerskog potpisa.