Stilski savjeti za moderan i šik izgled na plaži

Kodeks oblačenja koji dominira ljetnjom sezonom je onaj koji se tiče naših nastupa na plaži.

Kupaći kostimi i ogrtači, dodaci kao što su kape, torbe i marame, sandale i nakit su sve one komponente koje karakterišu elegantan i uredan izgled na plaži.

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U slučaju da još niste otišli na odmor, sljedeći stilski savjeti će vam pomoći da se istaknete svojim stilom čak i na plaži.

Odabir savršenog kupaćeg kostima

Kupaći kostim je predvodnik ljetne mode i onaj komad koji ćemo najviše nositi tokom ljetnog odmora. Glavni cilj koji treba da imate na umu je da koji god kupaći kostim izaberete mora da vam omogući da se osjećate udobno.

Bikini ili jednodelni, obični ili sa dezenom, bez obzira koliko su impresivni modni trendovi, jednako je važno da izaberete kupaći kostim na osnovu vašeg ličnog stila.

Vrijednost "prikrivanja"

Neposredno prije nego što spakujete kofer za odmor, svakako vrijedi da se informišete o modnim trendovima, odnosno o komadima koje ćete nositi uz kupaći kostim.

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Jedan od njih je kimono, koji nije ništa novo u svijetu mode, ali ove godine ima svojih pet minuta. Možete ga nositi preko kupaćeg kostima, ostavljajući ga otvorenim, a zatim ga pretvoriti u haljinu dodavanjem kaiša. Upotpunite izgled parom sandala i spremni ste za izlazak na plažu.

Detalji koji će napraviti razliku

Da bi se komplet smatrao kompletnim, potrebno je da dodate neophodne aksesoare. U slučaju izgleda za plažu, to su torba za plažu i šešir.

Torba za plažu od slame ili tkanine sastavni je dio ljetnog stila, jer ćete u njoj ponijeti sve što vam je potrebno. Jednako važan dodatak je šešir. Kačket, slamnati šešir ili panama će ažurirati vaš izgled i zaštititi vas od sunca.

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Sve o sandalama

Japanke ili sandale, izbor obuće za plažu je važan za kreiranje autfita. Izbori koje možete napraviti u pogledu materijala i stilova su toliko raznoliki da je gotovo sigurno da ćete pronaći idealan par.

Neophodan sjaj

Ako želite da vaš izgled na plaži izgleda još posebnije, vrijedi staviti razne dodatke u kofer. Pored šešira i torbi za plažu, naočare za sunce i nakit imaju mogućnost da nadograde izgled, prenosi Super žena.