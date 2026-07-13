Poveo i kravu na more: Snimak iz Neuma ''zapalio'' mreže

Autor:ATV redakcija
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Broni korisnici društvenih mreža ovih dana naišli su na neobičan video iz Neuma. Naime, jedan stočar je na ljetovanje poveo i svoju kravu.
Video je objavljen na TikTok profilu "Stočarstvo i Medo", a vrlo brzo je postao viralan. U snimku kroz šalu objašnjava da nije imao kome ostaviti kravu, pa je odlučio da i ona krene s njim na more.
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- Došao sam na more da se kupam, ali nisam imao gdje ostaviti kravu, pa sam i nju poveo da se kupa - kaže kroz smijeh.
Na kraju videa postavio je pitanje pratiteljima: "Je li ovo dobro ili nije dobro?", a ispod objave uslijedili su brojni komentari i reakcije korisnika koje je ova nesvakidašnja situacija dobro nasmijala.
- Ej živote koro limuna, krava otišla na more, a ja jok - našalila se jedna korisnica u komentarima.
Jedan korisnik naveo je da to ni vještačka inteligencija ne bi mogla da napravi.
@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo
Bilo je i onih koji su osudili ovaj potez i zabrinuli se za životinju.
(Kurir)
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