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Minić: Ovakvi susreti mi uvijek poprave dan

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 22:56

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Предсједник Владе Саво Минић се састао са ловцима
Foto: minic_savo / X

Poslije lijepe slike skoro završenog vrtića u Bileći i sadržajnog sastanka sa načelnikom Gacka, našlo se vremena i za susret sa drugarima, lovcima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Dobra ekipa, čestiti i odgovorni ljudi, policajci koji i van službe čuvaju prave vrijednosti našeg društva. Ovakvi susreti mi uvijek poprave dan", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Savo Minić

Lovci

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