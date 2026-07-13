Minić: Ovakvi susreti mi uvijek poprave dan

Foto: minic_savo / X

Poslije lijepe slike skoro završenog vrtića u Bileći i sadržajnog sastanka sa načelnikom Gacka, našlo se vremena i za susret sa drugarima, lovcima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Dobra ekipa, čestiti i odgovorni ljudi, policajci koji i van službe čuvaju prave vrijednosti našeg društva. Ovakvi susreti mi uvijek poprave dan", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks. Poslije lijepe slike skoro završenog vrtića u Bileći i sadržajnog sastanka sa načelnikom Gacka, našlo se vremena i za susret sa drugarima, lovcima. Dobra ekipa, čestiti i odgovorni ljudi, policajci koji i van službe čuvaju prave vrijednosti našeg društva. Ovakvi susreti mi uvijek… pic.twitter.com/o2ddJxSXY5 — Savo Minić (@minic_savo) July 13, 2026

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