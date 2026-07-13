Nekad industrijski gigant, danas na oglasu za prodaju: Zatvorena fabrika nakon 65 godina rada

Fabrika papira Belišće u Hrvatskoj, koja je poslije 65 godina rada zatvorena prošle godine, sada je ponuđena na prodaju za 19 miliona evra.

Na oglasniku Njuškalo objavljen je oglas za prodaju kompletnog industrijskog kompleksa, koji obuhvata više od 255.000 kvadratnih metara zemljišta sa kompletnom infrastrukturom, prenosi BlicBiznis.

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Iako se prodaje nekadašnji pogon za proizvodnju papira, kompanija DS Smith ostaje u Belišću i nastavlja ulaganja u fabriku ambalaže.

Na prodaju kompleks od 255.000 kvadrata

Prema oglasu, na prodaju je industrijski kompleks ukupne površine 255.000 kvadratnih metara, dok zatvoreni proizvodni i skladišni prostori zauzimaju 13.725 kvadratnih metara.

Kompleks uključuje hale, radionice, skladišta, kompletnu infrastrukturu i sve priključke, a oglas je objavila kompanija CBRE, jedna od najvećih svjetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije.

Fabrika zatvorena poslije 65 godina rada

Fabrika papira Belišće prestala je sa radom u novembru 2025. godine, čime je okončana proizvodnja koja je trajala više od šest decenija.

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Kompanija DS Smith preuzela je fabriku još 2015. godine i nastavila proizvodnju sve do trenutka kada je postala dio američke kompanije International Paper.

Kako američka kompanija već posjeduje proizvodne kapacitete u Evropi, pogon u Belišću procjenjen je kao neisplativ za dalje poslovanje.

DS Smith ostaje u Hrvatskoj i ulaže 15 miliona evra

Iako prodaje fabriku papira, DS Smith ne napušta Hrvatsku.

Regionalni direktor kompanije Mario Miler izjavio je da je prodaja dio procesa odgovornog zatvaranja proizvodnje i strateškog usmjeravanja poslovanja, naglasivši da Hrvatska ostaje važno tržište za kompaniju.

Istovremeno, DS Smith ulaže 15 miliona evra u fabriku ambalaže u Belišću.

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Prema njegovim riječima, investicija će povećati proizvodne kapacitete, modernizovati proizvodnju i omogućiti bolju podršku postojećim i budućim kupcima.

Građevinski radovi su već u toku, dok se postavljanje nove proizvodne linije odvija prema planu.