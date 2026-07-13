Njemački automobilski gigant ukida do 100.000 radnih mjesta

Grupa, koja obuhvata "Porše", "Audi", "Seat" i "Škodu", kao i brend "Folksvagen", ranije je saopštila da će u Njemačkoj do 2030. godine ukinuti oko 50.000 radnih mjesta.

Glavni izvršni direktor "Folksvagen" grupe Oliver Blum rekao je da su troškovi Grupe 20 odsto veći u poređenju sa konkurentskim preduzećima i da će morati još više da smanji svoje rashode.

"Trenutno procjenjujemo u svim brendovima, kompanijama i regionima koliko je prilagođavanja zapravo neophodno i izvodljivo. Moramo postati efikasniji, robusniji i jednostavniji. Moramo smanjiti troškove", istakao je Blum.

Dodao je da kompanija "nije mogla da potvrdi" alternativne namjene za četiri fabrike u Njemačkoj kojima je ranije prijetilo zatvaranje, prenosi Srna.

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Profit "Folksvagena" naglo je opao posljednjih godina, u 2023. godini ostvario je operativni profit od 22,6 milijardi evra koji je godinu kasnije pao na 19,1 milijardu evra, a zatim na samo 8,9 milijardi evra prošle godine.

Grupa je teško pogođena padom prodaje u Kini, nekada jednom od njenih najunosnijih tržišta. U SAD je prodaja pala za više od sedam odsto, djelimično zbog uticaja tarifa na uvoz automobila koje je uvela američka administracija.