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"Folksvagen" otpušta oko 100.000 ljudi širom svijeta

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 18:55

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"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Foto: Pexel/Altamart

Njemački proizvođač automobila "Folksvagen" razmatra smanjenje broja radnih mjesta do 100.000 širom svijeta, jer prodaja nastavlja da opada.

Prema podacima "Folksvagena", isporuke vozila svih njegovih brendova pale su za gotovo devet odsto između aprila i juna u poređenju sa prošlom godinom, zbog pada prodaje u Kini.

"Folksvagen", najveći evropski proizvođač automobila, nalazi se pod finansijskim pritiskom zbog konkurencije sa tržišta električnih automobila u Kini i američkih tarifa.

Dok iz "Folksvagena" kažu da se očekuje da će otpustiti najmanje 50.000 radnika u Njemačkoj do 2030. godine, izvještaji kažu da je broj radnih mjesta koje će kompanija ukinuti oko 100.000 širom svijeta.

Izvršni direktor kompanije Oliver Blum rekao je u aprilu da "Folksvagen" ne može da se takmiči sa kineskom konkurencijom svojim "nedovoljno iskorišćenim pogonima", posebno imajući u vidu da kineski proizvođači ulaze u Evropu sve većim tempom, prenosi Srna

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Tagovi :

Folksvagen

Otkaz

Njemačka

Automobil

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