Ovo nikada niste vidjeli! Uhvatio opasnu zmiju uz pomoć fena za kosu

Jednog farmera u Turskoj uplašio je nepozvani i opasni gost na njegovom imanju, a kog je stručnjak jednim do sad neviđenim trikom uhvatio u čas posla.

Farmer je na svom imanju pronašao otrovnu zmiju, zbog čega je pozvao stručnjaka za ovu opasnu vrstu gmizavaca, kako bi je uhvatio i uklonio sa farme.

Ono što je čovjek uradio, farmera je zbunilo, ali i iznenadilo uspjehom. Upalio je fen, okrenuo u rupu u kojoj se nalazila zmija i uhvatio je: