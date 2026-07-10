Ovo nikada niste vidjeli! Uhvatio opasnu zmiju uz pomoć fena za kosu

Autor:ATV redakcija
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Jednog farmera u Turskoj uplašio je nepozvani i opasni gost na njegovom imanju, a kog je stručnjak jednim do sad neviđenim trikom uhvatio u čas posla.
Farmer je na svom imanju pronašao otrovnu zmiju, zbog čega je pozvao stručnjaka za ovu opasnu vrstu gmizavaca, kako bi je uhvatio i uklonio sa farme.
Ono što je čovjek uradio, farmera je zbunilo, ali i iznenadilo uspjehom. Upalio je fen, okrenuo u rupu u kojoj se nalazila zmija i uhvatio je:
Tavukların kümesine giren yılanı çıkarmak için gelen yılan uzmanının bir saç kurutma makinesi çıkarması üzerine şaşkına dönen çiftçi, bu ilginç tekniğin başarılı olmasıyla gözlerin inanamadı! pic.twitter.com/CODU4T7Dg9— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) July 10, 2026
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