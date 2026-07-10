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Ovo nikada niste vidjeli! Uhvatio opasnu zmiju uz pomoć fena za kosu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 19:22

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ухватио змију феном за косу
Foto: X/srkntnyldz

Jednog farmera u Turskoj uplašio je nepozvani i opasni gost na njegovom imanju, a kog je stručnjak jednim do sad neviđenim trikom uhvatio u čas posla.

Farmer je na svom imanju pronašao otrovnu zmiju, zbog čega je pozvao stručnjaka za ovu opasnu vrstu gmizavaca, kako bi je uhvatio i uklonio sa farme.

Ono što je čovjek uradio, farmera je zbunilo, ali i iznenadilo uspjehom. Upalio je fen, okrenuo u rupu u kojoj se nalazila zmija i uhvatio je:

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Tagovi :

Zmija

fen za kosu

Turska

farma

video snimak

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