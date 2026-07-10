Izmjenjena trasa auto-puta Bijeljina Brčko

Trasa auto-puta kod Brčkog biće usmjerena na sadašnju obilaznicu, a ne kako je bilo planirano. Zastoji oko ove trase traju godinama. Vremena je malo. Izgradnja auto-puta ne može da tapka u mjestu. Danas je na stolu drugo rješenje.

"Usmjerićemo trasu autoputa odavde iz Bijeljine prema Brčkom iz Modriče prema Brkom isključivo na sadašnju obilaznicu, onda ćemo vidjeti na koji način ćemo to... ako je sudbina da tu ne izgradimo autoput onda je ova obilaznica može biti u funkciji, ali da mi sad gradimo šest sedam kilometara dalje od obilaznice pa da na kraju svodimo ovamo dok se ljudi odobrovolje mi za to nemamo vremena“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Distrikt Brčko treba da bude otvorena sredina onako kako to i predviđa i Dejtonski sporazum i arbitražna odluka, a ne mjesto gdje se prekidaju važni infrastrukturni projekti,naprotiv dakle da bez ikakvih problema Republike Srpske razvija svoje infrastrukturne projekte ima pravo", Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Ovu trasu posjetili su i resorni ministar i premijer. Saglasni su da se čekati ne može, kao i da će nova rješenja ubrzati radove. Sasatanak u Brčkom daće mnoge odgovore.

„Nakon što smo sa njima usaglasili konkretne tačke gdje se veže ova dionica autoputa nastavkom kroz Brčko distrikt i dionica autoputa Vukosavlje Brčko, da vidimo da li je trasa provučena kroz teritoriju Brčko distrikta ili nije, ako nije, što nije vidimo da nam i ta dionica ne kasni kako bi autoput Prijedor Beograd da tako kažem bio u potpunosti završen“, rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

S druge strane radovi na dionici autoputa Bijeljina Rača idu planiranom dinamikom.

Na dionici puta Bijeljina Rača nema stajanja, kaže to premijer Republike Srpske Savo Minić. Od momenta prebacivanja sredstava iz Srbije biće vršena provjera na svakih sedam dana šta se radi, koliko se radi i dokle se došlo.

Integrisani granični prelaz je ono što raduje građane sa obje strane Drine. Bez čekanja, onako kako i treba između ovako blisko vezanih teritorija, kaže premijer.

„U narednih mjesec dana počinju prvi slojevi asfalta, da tamo do petlje Brodac gdje imamo određene imovinsko pravne probleme gdje je u pitanju i Elektroprenos i izmještanje dalekovoda, pravimo sva moguća i tehnička i ravna rješenja, uglavnom do polovine oktobra ćemo sigurno do tamo sa autoputem", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Preko 90% šljunčanog nasipa ugrađeno je i uređuju se kosine. Iskopavase kanal dužine 2,5 km , a tu su i radovi na izradi unutrašnje odvodnje. Početkom avgusta počinje i cementna stabilizacija i asfaltiranje.300 svakodnevno angažovano je na ovoj dionici.

„Trenutno se izvode radovi na izradi sloja posteljice, naredne sedmice započinjemo sa izradom tamponskog sloja, nakon toga slijede radovi na izradi rigola. Na sedmom kilometru u mjestu Brodac izvodimo radove izvodimo nasipe za rampe nadvožnjaka U1.Na kraju trase na dvadesetom kilometru privodimo kraju izrade nasipa“, rekao je Tomislav Miljević, odgovorni rukovodilac radova.

Vlada Republike Srpske prihvatila je juče donatorska sredstva Vlade Srbije od 10 miliona evra koja se odnose na sufinansiranje projekta izgradnje dionice auto-puta Rača-Bijeljina. Auto-put Bijeljina-Rača jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.