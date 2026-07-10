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Horor u Španiji: Ljudi stradali bježeći od požara

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 19:52

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Превод: Хеликоптер избацује воду док гаси шумски пожар у близини Лос Гаљардоса, у Алмерији, Шпанија, у петак, 10. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Marrero

Najmanje 11 osoba poginulo je, a osam je povrijeđeno u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje pokrajine Almerija na jugu Španije.

Požar se velikom brzinom proširio tokom noći, dok su temperature u dijelovima zemlje prelazile 40 stepeni Celzijusa, a u gašenju učestvuje više od 150 vatrogasaca i 220 pripadnika vojne jedinice za vanredne situacije.

Regionalne vlasti saopštile su da se još 19 osoba vodi kao nestalo, dok među stradalima ima i stranih državljana, uključujući, prema prvim informacijama, četvoro britanskih državljana.

Mnogi stradali pokušavajući da pobjegnu

Požar je izbio u blizini planinskog područja Sijera de los Filabres, u popularnoj turističkoj regiji Almerija. Vlasti sumnjaju da je vatru izazvao oboreni dalekovod, nakon čega se plamen zbog jakog vjetra i suve vegetacije munjevito proširio.

Više žrtava pronađeno je u potpuno izgorjelim automobilima, dok su pojedini nastradali pokušavajući da pješice pobjegnu kroz suvo korito rijeke koje se, kako su naveli zvaničnici, pretvorilo u "smrtonosnu zamku".

Ekstremne vrućine pogoršavaju situaciju

Španski premijer Pedro Sančez izrazio je saučešće porodicama stradalih, ocijenivši da je riječ o tragediji koja je potresla cijelu zemlju. Španija se posljednjih godina suočava sa sve češćim i razornijim požarima, koje dodatno podstiču dugotrajne suše i ekstremni toplotni talasi.

Prema podacima evropskog programa Kopernikus, Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava, a naučnici upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet požara širom Mediterana, navodi "IndijaTudej".

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