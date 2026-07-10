Tramp: Ako me Iran ubije biće bombardovan kao nikad do sada

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je ostavio instrukcije da Iran bude bombardovan "na nivoima koje nikada ranije nisu vidjeli" ako uspiju da ga ubiju.

"Dugo sam na njihovoj listi. Sa tim se suočavamo", rekao je Tramp za "Njujork post".

Predsjednik SAD je, takođe, negirao prethodne izvještaje da ga je Izrael obavijestio o nedavnim iranskim planovima da ga eliminiše, navodeći da Izrael nije ništa otkrio, ali da je on broj jedan na iranskoj "listi za ubijanje" već dugo vremena, prenosi Srna