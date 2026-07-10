Logo

Akcija "Sensei 2": Zaplijenjeno više od 150 stabljika marihuane

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 18:17

Komentari:

0
Акција Сенсеи 2 наставак лабораторија марихуана
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, proveli su danas akciju "Sensei 2".

U pretresima na području opštine Novo Sarajevo pronađene su dvije kompletne indoor laboratorije za uzgoj opojne droge marihuana, sa više od 150 stabljika, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Ova akcija je nastavak akcije Sensei, provedene prošle sedmice, a u kojoj je H.N. lišen slobode i kojem je u međuvremenu određen pritvor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija "Sensei 2"

Novo Sarajevo

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

Policija

zaplijenjena marihuana

laboratorija

Komentari (0)

Pročitajte više

Лабораторија за узгој марихуане

Hronika

Uhapšenom u akciji Sensei predložen pritvor

1 sedm

0

Više iz rubrike

Приједорска петља саобраћајка

Hronika

Saobraćajka na Prijedorskoj petlji: Sudarili se motociklista i auto

4 h

0
Новац

Hronika

Otkriveno šest šema koje koriste kriminalci za pranje novca u BiH

5 h

0
Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

Hronika

Automobilom udario ženu pa završio na tramvajskim šinama

5 h

0
Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

Hronika

Određen pritvor bjeguncu od austrijskog pravosuđa

7 h

0

  • Najnovije

20

16

Pentagon objavio nove fajlove o NLO

20

10

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 55. kolu

19

52

Horor u Španiji: Ljudi stradali bježeći od požara

19

42

170 godina od rođenja Nikole Tesle

19

29

Republika Srpska sve češći izbor turista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima