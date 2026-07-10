Akcija "Sensei 2": Zaplijenjeno više od 150 stabljika marihuane

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, proveli su danas akciju "Sensei 2".

U pretresima na području opštine Novo Sarajevo pronađene su dvije kompletne indoor laboratorije za uzgoj opojne droge marihuana, sa više od 150 stabljika, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Ova akcija je nastavak akcije Sensei, provedene prošle sedmice, a u kojoj je H.N. lišen slobode i kojem je u međuvremenu određen pritvor.