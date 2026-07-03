Uhapšenom u akciji Sensei predložen pritvor

Autor:ATV redakcija
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Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je pritvor Nerminu Huseiniju (39) koji je uhapšen u akciji "Sensei".
"Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Njega su po nalogu Tužilaštva KS uhapsili pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Uprave policije MUP-a KS u akciji kodnog naziva "Sensei", navode iz Tužilaštva.
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Otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihune, uhapšen osumnjičeni
Prilikom pretresa stana u Novom Gradu, kod Huseinija su pronađene tri potpuno opremljene laboratorije za uzgoj marihuane, oduzeto je više od 260 stabljika marihuane, od kojih su pojedine bile u poodmakloj fazi razvoja.
Takođe oduzeta je oprema korištena za uzgoj, uključujući šatore, rasvjetu, sisteme za grijanje i ventilaciju, termostate te drugi uređaji i predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljnjem postupku.
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