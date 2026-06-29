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Završena humanitarna akcija: Tri stana za djecu sveštenika Nenada Mitrića

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 16:52

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Хуманитарна акција за дјецу страдалог свештеника из Дервенте Ненада Митрића и његове супруге Недељке је завршена, а обезбијеђена су три стана за троје дјеце.
Foto: RTRS

Humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke je završena, a obezbijeđena su tri stana za troje djece.

Stanove su obezbijedili privrednik iz Dervente Milanko Balešević na čiju inicijativu je pokrenuta akcija, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Danilo, Teodora i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Gubitak roditelja nije moguće nadomjestiti, ali je mališanima moguće osigurati bolju budućnost.

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Riječ je o tri stana površine po 55 kvadratnih metara, sa garažnim mjestima, zgrada je u izgradnji gdje su urađeni krupni građevinski radovi i to bi trebalo biti završeno.

Nakon potpisivanja notarskih ugovora u Derventi rečeno je da stanovi ne mogu biti predmet prodaje, hipoteke ili zaloga dok djeca ne budu imala 20 godina, prenosi RTRS.

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Nenad Mitrić

Nedeljka Mitrić

Humanitarna akcija

Djeca

stanovi

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