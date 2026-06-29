Od danas nove eUsluge u MUP-u Srpske: Evo šta je potrebno od dokumentacije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske omogućiće od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila.

Potrebna dokumentacija

MUP apeluje na građane da se prije dolaska na lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, putem zvanične internet stranice Ministarstva, detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta, te na taj način sa potpunom dokumentacijom pristupe na šaltere i tako izbjegnu eventualne gužve i uštede svoje vrijeme.

"Ove usluge biće dostupne građanima Banja Luke, a u mjesecu julu očekuje se i u drugim gradovima i opštinama", navode iz MUP-a Republike Srpske.

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Termini za nove usluge mogu se zakazati putem zvanične platforme e-serivisi MUP-a Republike Srpske, a za korišćenje usluga građani treba da posjete zvaničnu stranicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena.

Potrebna registracija

Da bi građani mogli zakazati termin potrebno je da se izvrši registracija tj. da se kreira nalog na portalu eUsluge MUP-a Republike Srpske, a nakon popunjavanja podataka na imejl se dobija šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, a unosom šifre ili tokena završava se proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge.

"Takođe, pored ličnog ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta/boravišta ili promjenu adrese stana i isti traju 30 minuta (za najviše 5 lica, djeca, supružnici ili dr. lica)", navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.