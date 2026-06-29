Stiže vrhunac vrućina: Temperatura do 40 stepeni, potom pljuskovi i nevrijeme

Republiku Srpsku sutra očekuje pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme, uz temperaturu koja će na istoku dostizati i 40 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi, u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i vruće, dok se od sredine dana i tokom popodneva očekuje razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu i jugoistoku. Oblačnost će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji.

Uveče i tokom naredne noći kratkotrajni pljuskovi mogući su i ponegdje na istoku.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, dok u zonama pljuskova povremeno može biti jak.

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Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 22 stepena, na jugu do 25, dok će maksimalna temperatura iznositi od 34 stepena na zapadu do 40 stepeni na istoku, u višim predjelima od 28 stepeni.

U Banjaluci se sutra očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Popodne i uveče razvoj oblačnosti samo ponegdje u široj regiji grada može donijeti kratkotrajne pljuskove. Minimalna temperatura vazduha biće oko 21, a maksimalna do 38 stepeni.

Jaka vrućina sutra će zahvatiti i cijeli region. Na Balkanu su tokom popodneva mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi, ali bez značajnijeg osvježenja. Maksimalna temperatura u regionu kretaće se od 33 stepena u Sofiji do 40 stepeni ponegdje u Republici Srpskoj i Srbiji.

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Vreli talas premješta se preko Balkana ka istoku i jugoistoku Evrope, dok postepeno osvježenje stiže sa sjeverozapada do Alpa, a zatim u srijedu i četvrtak i do cijelog Balkana.

Po regijama, u Krajini će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano i vruće, a od sredine dana i tokom popodneva očekuje se razvoj oblačnosti uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Semberiji će biti pretežno sunčano i vruće, a kasnije popodne oblačnije, dok su uveče i tokom noći kratkotrajni pljuskovi mogući samo ponegdje.

U centralnim i istočnim predjelima tokom popodneva očekuje se razvoj oblaka, prvo na jugoistoku, koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Hercegovini će takođe biti pretežno sunčano i vruće, a poslije podne mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

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U srijedu će biti sunčano i vruće uz promjenljivu oblačnost. Popodne se očekuje jači razvoj oblačnosti na jugu i zapadu, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a ponegdje i grad. U noći ka četvrtku na sjeveru se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, uz jače nepogode i jak do olujni vjetar.

Osvježenje stiže u četvrtak, kada se očekuju kiša i jači pljuskovi sa grmljavinom, koji će se tokom jutra širiti od sjevera i zapada ka istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Na jugu će biti uglavnom suvo ili samo ponegdje uz kratkotrajne pljuskove.

U petak će ujutru biti oblačno, na istoku uz slabu kišu, dok se tokom dana očekuju sunčani periodi uz promjenljivu oblačnost. Biće toplo, ali bez vrućina.

Biometeorološka situacija sutra će nepovoljno uticati na hronične bolesnike i osjetljive osobe. Zbog vrlo toplog vremena i visokog UV indeksa svima se savjetuju oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 18 časova.