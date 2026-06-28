Toploti talas u Srpskoj dostići će vrhunac u naredna dva dana

Temperature će lokalno rasti i do 40 stepeni Celzijusa, zbog čega ljekari upozoravaju na povećan rizik od toplotnog udara i dehidratacije. Ko bi trebalo da bude posebno oprezan, kako prilagoditi ishranu i koliko će talas potrajati donosimo u sljedećem prilogu.

Ljekari savjetuju da se izbjegava izlaganje UV zračenju dok je temperatura napolju visoka. Šetnje se preporučuju samo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima. Preporučuje se visok unos tečnosti, ali isključivo vode. Slatki sokovi ili energetska pića mogu šteti organizmu u ovom periodu. Sladoled, koji ljeti zvuči zaista primamljivo, nije idealan izbor za hronične bolesnike.

„Većina sladoleda koja imaju ukus karamele ili čokolade imaju konzervans koji održava taj ukus, a u njemu se nalazi dosta natrijuma, odnosno soli koja podiže krvni pritisak. Višak soli može, ne samo da podigne krvni pritisak nego i da isprovocira aritmije“, poručila je načelnik kardiologije na UKC-u Republike Srpske Tamara Kovačević.

Nutricionisti savjetuju da se unosi dosta vode, ali i da se jede voće i povrće koji sadrže dosta vode, poput lubenice, dinje i krastavca.

„Svakako bi trebali da izbjegavamo tešku, masnu i previše začinjenu hranu koju je teško probaviti u ovom periodu. Trebali bi jesti više laganije hrane, povrće, voće. Tome u prilog ide i ovaj dio godine, priroda se za to pobrinula na našem području, tako da dospijeva dosta voća i povrća“, rekla je nutricionista Marina Davidović.

Temperatura na području Srpske je iznad prosjeka u ovo doba godine, ali u posljednjih nekoliko godina toplotni talas u junu nije neobična pojava. Razlika u odnosu na prethodna ljeta jeste što je ove godine došlo naglo do visoke temperature. Toplotni talas dostići će vrhunac u naredna dva dana. Sredinom sedmice dolazi do zahlađenja i padavina.

„Najvjerovatnije četvrtak donosi prekid ovog prvog ozbiljnijeg toplotnog talasa kada ćemo imati jaku kišu, pljuskove sa grmljavinom, a kada god dolazi do malo hladnijeg vazduha na ovako visoke temperature, sigurno će biti uslova za lokalne nepogode. Najvjerovatnije ćemo u narednim danima pratiti završetak ovog toplotnog talasa, a zatim i lokalne nepogode u vidu jakih pljuskova sa grmljavinom, jakog do olujnog vjetra i pojavu grada, ponegdje u srijedu, a intenzivnije u četvrtak“, rekla je meteorolog u HMZ-u Republike Srpske, Milica Đorđević.

Prva polovina jula donosi prijatnije vrijeme, bez velikih vrućina. Druga polovina najvjerovatnije dolazi sa drugim toplotnim talasom.