Ova debljina stiropora će vam smanjiti račune

Kada je u pitanju izolacija spoljašnjih zidova, stiropor je materijal koji decenijama drži primat na našem tržištu.

Njegova popularnost nije slučajna, jer nudi znatno pristupačniju cijenu u poređenju sa mineralnom vunom, a sama montaža je daleko jednostavnija i brža.

Iako struka često ističe da je kamena vuna superiornije rješenje, većina investitora i vlasnika kuća se i dalje opredjeljuje za stiropor. U tom trenutku, pred njima se postavlja najvažnije pitanje od kojeg zavisi cjelokupna energetska efikasnost objekta, koja debljina stiropora je optimalna za fasadu u našem podneblju?

Previše tanak sloj izolacije neće ispuniti svoju osnovnu svrhu i pružiće nedovoljnu zaštitu, dok će predimenzioniran sloj predstavljati nepotreban finansijski izdatak. Da bismo došli do pravog odgovora, potrebno je razumjeti kako izolacija funkcioniše i koje sve faktore treba uzeti u obzir.

Zašto je termoizolacija ključna

Stručnjaci sa pravom ističu da je termoizolacija jedna od najvažnijih i najisplativijih stavki prilikom izgradnje ili renoviranja kuće. Pravilno postavljena izolacija odgovarajuće debljine ima moć da smanji ukupnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje za nevjerovatnih 40 do 60 procenata. Njena osnovna funkcija je sprečavanje toplotnih gubitaka tokom zime, kao i eliminacija takozvanih toplotnih mostova, preko kojih se gubi dragocjena energija.

Međutim, energetska efikasnost nije jedini benefit. Kvalitetno izolovana fasada drastično unapređuje mikroklimu unutrašnjeg prostora. Tokom zimskih mjeseci prostorije ostaju prijatno tople, dok se tokom ljeta sprečava prekomjerno pregrijavanje zidova, čime se značajno redukuje potreba za korišćenjem klima uređaja. Pored toga, adekvatna izolacija je najefikasniji način za regulaciju vlage unutar objekta, jer direktno sprečava kondenzaciju i pojavu nezdrave buđi na zidovima.

Takođe, fasadni sistem pruža i značajnu zvučnu izolaciju, smanjujući uticaj spoljašnje buke, što je od neprocjenjive važnosti u urbanim sredinama i u blizini prometnih saobraćajnica. Na samom kraju, termoizolacioni sloj fizički štiti samu konstrukciju kuće od propadanja usljed nepovoljnih vremenskih uticaja.

U tu svrhu se na našim prostorima najmasovnije izvodi takozvana demit fasada, odnosno kontaktna fasada. Proces podrazumijeva lijepljenje ploča stiropora direktno na spoljašnji zid. Ploče se dodatno fiksiraju i mehanički povezuju specijalnim tiplovima, nakon čega se preko njih nanosi ljepilo i utiskuje zaštitna staklena mrežica koja ima zadatak da armira i ojača površinu. Završna faza obuhvata gletovanje i nanošenje fasadne boje ili završnog dekorativnog maltera.

Kao alternativa stiroporu, na raspolaganju je i kamena vuna, koja je po mnogim parametrima bolje rješenje. Zbog svoje guste strukture, kamena vuna pruža daleko bolju zvučnu izolaciju. Ono što je njena najveća prednost jeste visoka paropropusnost, koja omogućava zidovima da neometano “dišu”, čime se savršeno reguliše vlaga. Pored toga, riječ je o potpuno prirodnom materijalu mineralnog porijekla, dok se stiropor dobija preradom nafte. Ipak, izolacija od kamene vune je u prosjeku za oko 30 procenata skuplja od stiropora. Upravo ta osjetna razlika u cijeni, kombinovana sa činjenicom da se stiropor znatno brže i jednostavnije ugrađuje, čini ga apsolutnim liderom na domaćem tržištu.

Sam stiropor odlikuje se odličnim termoizolacionim svojstvima, izuzetno malom apsorpcijom vode, te lakom i brzom ugradnjom. To je lagan materijal male zapreminske težine, koji posjeduje dimenzionalnu stabilnost. Ukoliko se ugradi stručno, pravilno i u uslovima bez prisustva vlage u samom zidu, stiropor može trajati decenijama. Njegova primjena je široka, pa se osim za fasade koristi i u izradi sendvič zidova, izolaciji potkrovlja, dok se tvrdo presovane varijante koriste za izolaciju podova i ravnih krovova.

Grafitni stiropor kao inovativno rješenje

Kako bi se unaprijedila termoizolaciona svojstva običnog bijelog stiropora, industrija je ponudila grafitni ili sivi stiropor, na tržištu poznat i pod nazivom neopor. Iako je sam proces njegove proizvodnje veoma sličan klasičnom ekspandiranom polistirenu, u toku izrade mu se dodaju čestice grafita, koje mu daju prepoznatljivu sivu boju.

Ove čestice grafita imaju sposobnost da reflektuju, odnosno odbijaju dio toplotnog zračenja, čime se direktno smanjuje toplotna provodljivost materijala. Rezultat ove inovacije je činjenica da grafitni stiropor ima za oko 20 procenata bolje termoizolacione karakteristike u odnosu na klasični bijeli stiropor iste debljine. Naravno, ova poboljšana svojstva prate i nešto višu tržišnu cijenu materijala.

Koja je optimalna debljina izolacije

Odabir prave debljine zavisi od tri ključna faktora. Prvi su klimatske prilike u regionu u kom se objekat nalazi, jer je logično da područja sa oštrijim zimama zahtijevaju masivniju izolaciju. Drugi faktor je tip objekta, s obzirom na to da standardi za porodičnu kuću u kojoj se boravi svakodnevno nisu isti kao za povremene ili pomoćne objekte. Treći faktor su građevinski propisi i standardi energetske efikasnosti, koji su postali izuzetno strogi, posebno ukoliko se teži izgradnji niskoenergetskih ili pasivnih kuća.

Koliko debljina stiropora zapravo utiče na uštedu govori podatak da povećanje debljine stiropora za samo 5 centimetara može smanjiti troškove grijanja i hlađenja za više desetina procenata. To znači da će se neznatno viša početna investicija u deblji stiropor veoma brzo isplatiti kroz znatno niže mjesečne račune.

Decenijama unazad, u našoj građevinskoj praksi dominirao je termin “fasadna petica”, koji je označavao ugradnju stiropora debljine svega 5 centimetara. U prošlosti se ovo smatralo standardom i mnogi su vjerovali da je to idealna debljina. Međutim, uzimajući u obzir klimatsku zonu u kojoj se naša zemlja nalazi, stiropor od 5 centimetara je sve samo ne optimalan i stručnjaci ga više ne preporučuju jer ne može da pruži adekvatnu termičku zaštitu.

Vremenom je “peticu” zamijenio stiropor debljine 8 centimetara. Iako je to bio napredak, praksa je pokazala da ni “osmica” nije najbolje rješenje za naše podneblje, jer je ta debljina zapravo predviđena za toplije mediteranske klime gdje zimske temperature rijetko padaju znatno ispod nule.

Danas je struka apsolutno saglasna, optimalna debljina izolacije za fasadne zidove, prilagođena našim klimatskim uslovima i savremenim standardima, iznosi tačno 12 centimetara.

Gušći stiropor ne grije bolje

Važno je razjasniti, veća gramaža, odnosno gušći stiropor, ne znači bolje termoizolacione karakteristike, već isključivo veću mehaničku otpornost i nosivost. Tvrdo presovani stiropori su dizajnirani za podove koji trpe pritisak i za prohodne krovne površine, a ne za fasade. Bolja termoizolaciona svojstva na fasadi postižu se isključivo i samo uvećanjem debljine same ploče, a ne njenom gustinom.

Koliko deblji stiropor zaista mijenja cijenu

Kada se uporede cijene ugradnje sistema sa različitim debljinama, jasno se vidi da ušteda na debljini stiropora nije finansijski opravdana. Izrada klasične kontaktne (demit) fasade sa prevaziđenim stiroporom debljine 8 centimetara trenutno košta od 15 evra po kvadratnom metru pa naviše. Sa druge strane, ista fasada sa preporučenim stiroporom debljine 12 centimetara košta od 17 evra po kvadratu. Jasno je da razlika u prosjeku iznosi svega oko 2 evra po kvadratnom metru, što je na ukupnu kvadraturu kuće minimalan trošak u poređenju sa energetskim benefitima koje donosi deblji sloj.

Ukoliko se investitor odluči za napredniji, grafitni stiropor, ukupna cijena po kvadratu raste za približno 1 evro u odnosu na navedene cijene belog stiropora. Za one koji žele vrhunsku zaštitu i približavanje standardima pasivnih kuća, fasada sa stiroporom debljine 16 centimetara košta od 20 evra po kvadratu, dok će ekstremna izolacija od 20 centimetara debljine preći cijenu od 21 evra po kvadratnom metru.

Ugradnja i važnost adekvatne stolarije

Čak i najdeblji i najkvalitetniji grafitni stiropor neće obaviti svoj posao ukoliko montaža izolacije nije stručno i pedantno izvedena. Angažovanje provjerenih i iskusnih fasadera je od presudnog značaja kako bi se izbjeglo stvaranje termo prekida i pucanje fasade. Danas je pronalaženje pravih majstora olakšano zahvaljujući specijalizovanim digitalnim platformama, gdje se slanjem besplatnog upita brzo i lako može stupiti u kontakt sa provjerenim izvođačima radova u svakom regionu.

Pored stručno postavljene fasade, izuzetno je važno napomenuti da toplotna zaštita objekta nije potpuna ukoliko stolarija nije u savršenom stanju. Kroz dotrajale prozore i vrata može se izgubiti i do nevjerovatnih 40 procenata toplotne energije kojom se zagrijava objekat. Ukoliko je vaša stolarija izgubila prvobitnu funkciju, ukoliko se stvara kondenzacija na staklima, a na spojevima prozorskih okvira i zidova se pojavljuje buđ, to je jasan signal da nijedna fasada neće moći da nadoknadi te gubitke i da je vrijeme za zamjenu prozora.

Kao najsigurniji izbor koji nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta ističu se PVC prozori. Oni posjeduju izvanredne termoizolacione karakteristike, veoma se lako održavaju i, suprotno uvreženom mišljenju, više nisu dostupni isključivo u bijeloj boji, već dolaze u mnoštvu dezena i tekstura. Pritom, PVC stolarija je cjenovno najpristupačnija opcija na tržištu, pa je za standardan PVC prozor sa dvostrukim staklom potrebno izdvojiti između 85 i 160 evra. Tek sinergijom kvalitetne fasadne izolacije i moderne stolarije, dom postaje zaista energetski efikasan, komforan i zaštićen od svih spoljašnjih uticaja, prenosi Kurir.