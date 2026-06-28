Zašto vazduh u BiH podsjeća na onaj u Vijetnamu?

Meteorolog Nedim Sladić upozorio je da tokom aktuelnog toplotnog talasa najveći problem u Hercegovini nije samo izuzetno visoka temperatura vazduha, već i neuobičajeno visoka temperatura rosišta, odnosno količina vlage u vazduhu.

Kako je pojasnio, vrijednosti temperature rosišta koje se trenutno bilježe više odgovaraju klimatskim uslovima zemalja poput Vijetnama, Indonezije ili Tajlanda nego Hercegovini. Upravo zbog toga građani imaju osjećaj da su vrućine znatno teže nego što pokazuje termometar.

"Temperatura rosišta govori koliko vazduh sadrži vlage. Ona je važan faktor u procesu hlađenja ljudskog tijela jer određuje koliko brzo znoj može isparavati s kože. Kada je rosište nisko, isparavanje je efikasnije i organizam se lakše hladi. Međutim, kada je visoko, tijelo se znatno teže oslobađa toplote", pojasnio je Sladić.

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Dodaje da se vrijednost rosišta iznad 21 stepen Celzijusa smatra granicom nakon koje organizam sve teže podnosi vrućinu.

"Vrijednost od 24 °C (23.7 °C) koju bilježimo u podne u Mostaru nije uobičajeno ni za kontinentalnu Bosnu, niti za Hercegovinu.

"Samim tim 38 °C na uobičajenijih 10-20% relativne vlage u vazduhu (suva vrelina) nije isto kao 38 °C na 43%. Subjektivni osjećaj je puno veći, a to i jeste činjenica što se javlja iscrpljenost ljudskog tijela koje se uporno pokušava izboriti s ohlađivanjem koje ne može da postigne", napisao je poznati bh. meteorolog.

(Radio Sarajevo)