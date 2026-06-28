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Nole zapjevao na koncertu Bed Banija: Publika u transu!

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:59

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Новак Ђоковић и Бед Бани на концерту слика са Инстаграма
Foto: Instagram/djokernole

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, napravio je šou na koncertu svjetske zvijezde Bed Banija u Londonu.

Bilo da je na terenu ili van njega, Nole je glavna zvijezda gdje god da se pojavi, što je i dokazao i ovog puta.

Posjetio je stadion Totenhema i izazvao potpunu euforiju među publikom.

Čim su ga ugledali na velikom ekranu, prisutni su počeli da vrište, a mnogi su brzo podigli telefone kako bi zabilježili trenutak.

U jednom trenutku, Đoković je dobio mikrofon u ruke.

Uz sugestije prisutnih šta treba da kaže, Nole je ispoštovao izvođača i uzviknuo poznati izraz koji ga je proslavio:

- Akso PR es otra cosa.

Nakon toga nastao je opšti delirijum na stadionu, a ubrzo su krenuli i prvi taktovi pjesme koju je Đoković "naručio".

Новак Ђоковић Инстаграм стори
Novak Đoković Instagram stori

Takođe, Novak Đoković se u bekstejdžu susreo s Bed Banijem, gdje su zajedno napravili fotografiju prije početka koncerta.

Podsjetimo, Đokovića na Vimbldonu već u ponedjeljak čeka prvi izazov na Centralnom terenu, gdje će oko 18 sati igrati protiv Kineza Jibinga Vua.

Avaz

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Bed Bani

Novak Đoković

koncert

Pjevač

teniser

muzika

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