Nole zapjevao na koncertu Bed Banija: Publika u transu!

Autor:ATV redakcija
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Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, napravio je šou na koncertu svjetske zvijezde Bed Banija u Londonu.
Bilo da je na terenu ili van njega, Nole je glavna zvijezda gdje god da se pojavi, što je i dokazao i ovog puta.
Posjetio je stadion Totenhema i izazvao potpunu euforiju među publikom.
Čim su ga ugledali na velikom ekranu, prisutni su počeli da vrište, a mnogi su brzo podigli telefone kako bi zabilježili trenutak.
U jednom trenutku, Đoković je dobio mikrofon u ruke.
Uz sugestije prisutnih šta treba da kaže, Nole je ispoštovao izvođača i uzviknuo poznati izraz koji ga je proslavio:
🚨 Novak Djokovic is at the Bad Bunny concert in London tonight. 🇬🇧 pic.twitter.com/01DPcuIZ3z— Danny (@DjokovicFan_) June 27, 2026
- Akso PR es otra cosa.
Nakon toga nastao je opšti delirijum na stadionu, a ubrzo su krenuli i prvi taktovi pjesme koju je Đoković "naručio".
Takođe, Novak Đoković se u bekstejdžu susreo s Bed Banijem, gdje su zajedno napravili fotografiju prije početka koncerta.
Podsjetimo, Đokovića na Vimbldonu već u ponedjeljak čeka prvi izazov na Centralnom terenu, gdje će oko 18 sati igrati protiv Kineza Jibinga Vua.
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