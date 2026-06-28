Ivana Dudić je prirodna od glave do pete: Ovo je njena "tajna"

Glumica Ivana Dudić odlučila je da vreli ljetnji dan provede na vodi, u društvu svojih bliskih prijateljica.

Ona je sa pratiocima na Instagramu podijelila trenutke čiste uživancije dok u belom bikiniju, sa osmijehom na licu i pićem u ruci, samouvjereno upravlja brodom.

Atraktivna brineta je ovom objavom još jednom pokazala savršenu liniju, ali i to da odlično vlada situacijom na talasima.

Da misli na svoje pratioce i dok krstari, potvrdila je kratkom porukom "Ljubimo vas" koju je ispisala preko snimka.

Komentari i reakcije na ovo njeno opušteno, a ujedno veoma atraktivno i prirodno izdanje, odmah su počeli da se nižu.

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Ivana Dudić (34) važi za jednu od najatraktivnijih i najnegovanijih glumica mlađe generacije. Ipak, kako kaže, iza dobre forme ne stoje rigorozne dijete ni iscrpljujući treninzi, već balans, disciplina i zdrave navike koje je godinama gradila.

Otkrila je kako održava liniju i kojih se pravila u ishrani pridržava.

- Vježbam pilates reformer, ali ne fanatično. Već godinama ne jedem meso, a beli šećer sam izbacila prije godinu i po dana. Kolače zamjenjuju med i urme. Osjećam se mnogo bolje u svojoj koži od kad se tako hranim - rekla je Ivana Dudić.

Glumica je u jednom intervjuu otkrila i šta je za nju apsolutni modni promašaj kada su muškarci u pitanju.

- Goli gležnjevi. Među mojim drugaricama postoji interna fora o tome. Sve i da je najljepši na svijetu, kad su zglobovi goli sve pada u vodu - rekla je ona.

(telegraf)