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Nesvakidašnja scena u Hrvatskoj: Delfin se pridružio kupačima

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:49

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Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.
Foto: Facebook/Printscreen

Nesvakidašnji prizor zabilježen je u Ribnici kod Obrovca u Hrvatskoj, gd‌je je delfin doplivao gotovo do same obale i izazvao oduševljenje među kupačima.

Mještani su uspjeli da snime susret sa ovim morskim sisarom, čije je pojavljivanje privuklo veliku pažnju posjetilaca i stanovnika ovog dalmatinskog mjesta, prenosi Dnevno.hr.

Ribnica je inače malo i mirno naselje smješteno na ušću Karinskog u Novigradsko more.

Delfini su poznati kao izrazito društvene i inteligentne životinje koje često stupaju u interakciju sa ljudima.

Brojni su slučajevi u kojima prilaze kupačima, skaču u njihovoj blizini ili čak dozvoljavaju da ih ljudi dodiruju.

Iako najčešće žive u velikim grupama koje mogu brojati desetine ili čak stotine jedinki, u ovom slučaju riječ je o usamljenom delfinu. Razlozi zbog kojih dolazi do odvajanja od grupe još nisu u potpunosti razjašnjeni, ali je poznato da usamljeni delfini često pokazuju slične obrasce ponašanja koji se mogu podijeliti u nekoliko faza, od kojih u kasnijim sve više stupaju u kontakt sa ljudima.

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Stručnjaci navode da u četvrtoj fazi delfin više uopšte ne izbjegava ljude te sam inicira ili dopušta bliske interakcije sa većim brojem osoba.

Međutim, upravo takve situacije mogu predstavljati rizik i za ljude i za životinje.

Iz Instituta Plavi svijet upozoravaju da je u većini slučajeva agresivno ponašanje delfina zapravo reakcija na neprimjereno ponašanje ljudi koji su ih pokušavali jahati, udarati, vući za peraja...

Ističu i da do povreda može doći nenamjerno, usljed naglih pokreta tokom igre ili bliskog kontakta sa životinjom.

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Tagovi :

delfini

Hrvatska

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