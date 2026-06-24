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Šipkom udario djevojku, pa je silovao: Uoči završetka suđenja progutao dva žileta

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ATV redakcija
24.06.2026 10:52

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dušan K. (36) iz Imotskog, kojem se sudi za silovanje i pokušaj nanošenja teške tjelesne povrede djevojci (18) u Splitu, završio je u bolnici dan uoči završetka suđenja na splitskom Županijskom sudu.

U zatvorskoj ćeliji progutao je dva žileta za brijanje i grickalicu za nokte, piše Dalmatinski portal.

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Zbog njegove hospitalizacije današnja rasprava nije održana, a nastavak postupka očekuje se nakon što se razriješi njegovo zdravstveno stanje.

Nije poznato koliko će dugo ostati na liječenju, ali vrijeme je u ovom slučaju ključan faktor jer optuženom u nedjelju ističe maksimalno zakonsko trajanje istražnog pritvora. Ako do tada ne bude donijeta presuda, moraće da bude pušten na slobodu, prenosi Index.hr.

Slučaj potresao javnost

Optuženom se sudi zbog slučaja koji je u junu 2024. potresao hrvatsku javnost.

Prema optužnici, djevojku koja se nakon noćnog izlaska vraćala kući udario je šipkom u glavu, nakon čega ju je silovao. U istrazi je policija zatražila pomoć građana i objavila snimke nadzornih kamera s jednog objekta na splitskom Kmanu.

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Nedugo potom priveden je jedan muškarac, ali istragom je utvrđeno da nije povezan s tim teškim krivičnim djelom. Dušan K. uhapšen je dvije nedjelje nakon napada i od tada se nalazi u istražnom zatvoru.

Tokom postupka promijenio je više advokata, a tražio je i izdvajanje pojedinih dokaza. O tim zahtjevima odlučivalo se i u žalbenom postupku, što je dodatno produžilo trajanje suđenja.

Na današnjoj raspravi trebala je da bude iznesena njegova odbrana, nakon čega su bile predviđene završne riječi tužilaštva i odbrane.

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Presuda se očekivala do kraja ove nedjelje, ali razvoj događaja vezan za zdravstveno stanje optuženog doveo je do novog odlaganja suđenja, navodi Dalmatinski portal.

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Silovanje

Hrvatska

presuda

Split

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