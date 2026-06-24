Bil Gejts: Boris Nikolić me upoznao sa Džefrijem Epstinom

Milijarder Bil Gejts priznao je da je "možda" bio u društvu žrtava Džefrija Epstina, iako nikada nije svjedočio njegovim zločinima.

Suosnivač Majkrosofta to je izjavio u svjedočenju pred američkim kongresnim odborom, čiji je transkript objavljen juče, piše "CNN".

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Gejts je u dobrovoljnom razgovoru, održanom na Kapitol Hilu ranije ovog mjeseca, tvrdio da je njegov trogodišnji odnos s osuđenim seksualnim prestupnikom bio isključivo profesionalan te da nikada nije svjedočio niti učestvovao u bilo kakvom seksualnom prestupu.

S Epstinom ga upoznao Boris Nikolić

Gejts je otkrio i kako je upoznao Epstina.

S Epstinom ga je 2011. upoznao jedan od njegovih najbližih saradnika, Hrvat Boris Nikolić, rekao je Gejts, koji vjeruje da je upravo Nikolić Epstinu ispričao o dvije njegove vanbračne afere.

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Istražioci su ga tokom razgovora ispitivali i o drugim mogućim aferama, tvrdeći da je to važno kako bi se utvrdilo je li Gejts imao drugih veza s osuđenim seksualnim prestupnikom, ali Gejts i njegov pravni tim tome su se usprotivili.

Ko je Boris Nikolić?

Boris Nikolić je doktor i investitor, trenutno generalni direktor firme Biomatiks. Prethodno je bio glavni savjetnik za nauku i tehnologiju Bila Gejtsa.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a postdoktorsko usavršavanje iz transplantacione imunologije završio je na Harvardu.

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Godine 2002. postaje osnivač i direktor Laboratorije za naprednu imunologiju u sklopu Masačusets Dženeral Hospitala, jedne od najboljih bolnica na svijetu.

Tokom naučne karijere potpisao je više od 70 naučnih članaka i patentnih prijava, a njegovi istraživački interesi fokusirali su se na imunogenetiku, autoimunost i istraživanje matičnih stanica.

Prva zabilježena komunikacija između njega i Epstina u spisima datira iz januara 2010. godine, samo šest mjeseci nakon što je Epstin pušten iz zatvora na Floridi, gdje je služio kaznu zbog podvođenja maloljetnice. Nakon Epstinove smrti 2019. godine, Nikolić je imenovan zamjenskim izvršiocem njegovog testamenta.

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