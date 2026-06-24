Logo

Vrućina izazvala veliki kvar: Bez struje ostalo 68.000 domaćinstava

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 10:12

Komentari:

0
Стубови за струју.
Foto: ATV

Oko 68.000 domaćinstava ostalo je bez napajanja električnom energijom u departmanu Finister, na zapadu Francuske, usljed kvara koje su izazvale rekordne vrućine, saopštila je lokalna uprava.

U saopštenju se navodi da su bez struje domaćinstva na jugozapadu departmana.

Топлота-мапа

Svijet

Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada"

Iz uprave ističu da je usljed vrućine sinoć došlo do kvara na transformatoru u opštini Erg-Gaberik, te da operater sistema za prenos električne energije RTE iz tehničkih razloga neće moći da obnovi snabdijevanje strujom prije kraja dana.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Struja

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

4 h

0
Плажа

Region

Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda

4 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Gradovi i opštine

Opomena pred sezonu radova: Vatrogasci apeluju na poljoprivrednike

4 h

0
Трактор ради на њиви.

Hronika

Otac pregazio dijete traktorom u dvorištu kuće: Užas u Srbiji, dječaku se bore za život

5 h

0

Više iz rubrike

Топлота у Европи, мапа

Svijet

Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada"

4 h

0
Ебола

Svijet

Raste broj preminulih od ebole

5 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке

Svijet

Tramp naredio istragu: Smjesta se pozabavite time

5 h

0
Француска оборила 339 температурних рекорда током најтоплијег дана од почетка мjерења

Svijet

Francuska oborila 339 temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka mjerenja

6 h

0

  • Najnovije

14

23

Mesi danas puni 39. godina: Evo kako proslava rođendan

14

19

Poznato stanje dječaka kog je pregazio traktor: Naredni sati su presudni

14

12

Šta građanima donosi novi sistem ekspresnog plaćanja?

14

06

Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

14

06

Novi detalji tragedije kod Banjaluke: Vozač doživio srčani?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima