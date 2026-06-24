Vrućina izazvala veliki kvar: Bez struje ostalo 68.000 domaćinstava

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Oko 68.000 domaćinstava ostalo je bez napajanja električnom energijom u departmanu Finister, na zapadu Francuske, usljed kvara koje su izazvale rekordne vrućine, saopštila je lokalna uprava.

U saopštenju se navodi da su bez struje domaćinstva na jugozapadu departmana. Svijet Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada" Iz uprave ističu da je usljed vrućine sinoć došlo do kvara na transformatoru u opštini Erg-Gaberik, te da operater sistema za prenos električne energije RTE iz tehničkih razloga neće moći da obnovi snabdijevanje strujom prije kraja dana. (SRNA)

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