Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada"

Zapadna Evropa se guši u ekstremnom toplotnom talasu koji je već izazvao više od 40 smrtnih slučajeva u Francuskoj i podigao temperature iznad 40 stepeni u nekoliko regiona.

Fenomen je podstaknut takozvanom "omega blokadom", atmosferskom konfiguracijom u kojoj masa toplog vazduha ostaje zarobljena iznad istog područja danima, što pogoduje opasnim temperaturama i suvom vremenu.

Omega blokada je dobila ime po obliku grčkog slova Ω zbog izbočina toplog, visokopritisnog vazduha koji se nalazi između dva hladnija sistema niskog pritiska, piše Rojters.

Kako se formira omega blokada?

Element "blokiranja" se odnosi na to kako područje visokog pritiska toplog vazduha ostaje blokirano. Pod normalnim uslovima, mlazni tok stalno nosi vremenske sisteme od zapada ka istoku. Međutim, tokom omega blokade, ovaj tok je poremećen i može dramatično skrenuti ka sjeveru i jugu, izolujući sisteme pritiska. Slabiji vodeći vjetrovi i temperaturni kontrasti u atmosferi doprinose ovim sporokretnim, blokiranim obrascima.

Rezultat je da topao, stajaći vazduh ostaje zarobljen na istom području. Omega blokade obično traju između tri i deset dana, ali mogu potrajati nedjeljama.

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Ispod područja visokog pritiska u centru, uslovi postaju topli i suvi. Visok pritisak takođe spriječava stvaranje oblaka, što rezultira vedrim, sunčanim nebom koje omogućava porast temperature.

Ovakvi uslovi prže Francusku i Španiju, gdje su temperature prešle 40 stepeni Celzijusa.

Regioni u područjima niskog pritiska koja okružuju toplotni talas su, u međuvremenu, skloniji hladnijim i vlažnijim uslovima.

Velika Britanija se nalazi na granici između sistema visokog pritiska i hladnijeg vazduha sa severozapada - što stvara intenzivnu toplotu na jugu i istoku, kao i hladnije, vlažnije uslove na sjeveru i zapadu, prema podacima britanske Meteorološke službe.

Kakve veze ovaj fenomen ima sa klimatskim promjenama?

Naučnici još uvek nisu postigli konsenzus o tome kako klimatske promjene utiču na učestalost ovakvih fenomena blokade.

Međutim, globalni naučni konsenzus je jasan: klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet toplotnih talasa.

Emisije gasova staklene bašte, uglavnom od sagorijevanja uglja, nafte i gasa, zagrijale su planetu za 1,3°C u poređenju sa predindustrijskim vremenom. Ova viša osnovna temperatura znači da toplotni talasi dostižu više temperature.

Evropa trenutno doživljava toplotne talase koji su 2 do 4 stepena topliji nego što bi bili bez zagrijevanja izazvanog ljudskim djelovanjem, rekla je Kler Barns, istraživačka saradnica za ekstremne vremenske uslove i klimu na Imperijal koledžu u Londonu. Kao rezultat toga, kada se dogode događaji poput blokada omega masnih kiselina, rezultirajuća toplota može biti znatno intenzivnija.

/Telegraf/