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Tramp naredio istragu: Smjesta se pozabavite time

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:39

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Доналд Трамп, предсједник Америке
Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin/Tanjug

Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo zbog sporog opadanja cijena nafte u Americi i naredio je da se sprovede istraga o tome.

"Velike naftne kompanije ne spuštaju cijene srazmjerno znatno nižim nabavnim cijenama. Naredio sam Ministarstvu odbrane SAD da se smjesta pozabavi time", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

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Tramp je ranije objavio da je u poned‌jeljak, 22. juna, 19 miliona barela nafte izašlo iz Ormuskog moreuza, te da je svijet mnogo bezbjedniji usljed pada cijena tog energenta.

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Donald Tramp

istraga

Nafta

cijene nafte

Amerika

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