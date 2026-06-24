Tramp naredio istragu: Smjesta se pozabavite time

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo zbog sporog opadanja cijena nafte u Americi i naredio je da se sprovede istraga o tome.
"Velike naftne kompanije ne spuštaju cijene srazmjerno znatno nižim nabavnim cijenama. Naredio sam Ministarstvu odbrane SAD da se smjesta pozabavi time", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".
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Tramp je ranije objavio da je u ponedjeljak, 22. juna, 19 miliona barela nafte izašlo iz Ormuskog moreuza, te da je svijet mnogo bezbjedniji usljed pada cijena tog energenta.
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