Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Policijski službenici SIPA u okviru operativne akcije ”Silence” započeli su pretrese na četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu na čijoj meti su službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kao što je ATV pisao u akciji su uhapšena četiri carinika. ”Pretresi se vrše zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo primanje dara ili drugih oblika korista. Aktivnosti se provode po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske”, saopštila je SIPA. Više informacija po okončanju aktivnosti na terenu

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