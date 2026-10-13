Akcija SIPA u Gradišci, uhapšena četiri carinika

Autor:ATV redakcija
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Na području Gradiške u toku je akcija SIPA u okviru koje su uhapšena četiri službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, potvrđeno je za ATV.
Prema nezvaničnim informacijama uhapšena su četiri carinika zbog sumnje u koruptivna krivična djela.
U toku su pretresi na više lokacija.
Više informacija biće poznato po okončanju akcije.
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