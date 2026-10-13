Tragedija kod Trebinja: Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći

Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja, potvrdila je za ATV Tanja Novarlić načelnik Službe za intezivnu njegu trebinjske Bolnice.

“Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku Bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta.” rekla je za ATV Novarlić.

Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede.

Više detalja, nakon oglašavanja policije.