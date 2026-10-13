UKC Srpske: Pacijenti od danas mogu da se jave u novi objekat onkologije

Autor:ATV redakcija
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Pacijenti od danas mogu da se jave u novoizgrađeni objekat za onkologiju u koji je premješteno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.
Prilikom dolaska osoblje će pružiti sve informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja.
Lokacija je promijenjena s ciljem pružanja kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite, kao i boljih uslova boravka i liječenja pacijenata.
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