UKC Srpske: Pacijenti od danas mogu da se jave u novi objekat onkologije

Pacijenti od danas mogu da se jave u novoizgrađeni objekat za onkologiju u koji je premješteno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Prilikom dolaska osoblje će pružiti sve informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja.

Lokacija je promijenjena s ciljem pružanja kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite, kao i boljih uslova boravka i liječenja pacijenata.