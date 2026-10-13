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UKC Srpske: Pacijenti od danas mogu da se jave u novi objekat onkologije

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13.10.2026 08:05

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Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске
Foto: ATV

Pacijenti od danas mogu da se jave u novoizgrađeni objekat za onkologiju u koji je premješteno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Prilikom dolaska osoblje će pružiti sve informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja.

Lokacija je promijenjena s ciljem pružanja kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite, kao i boljih uslova boravka i liječenja pacijenata.

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Onkologija

Univerzitetski klinički centar

Banja Luka

UKC Republike Srpske

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