Ostavila muža nakon 25 godina braka zbog kolača!

Jedna četrdesetšestogodišnja žena potražila je savjet i razumijevanje na platformi Redit nakon što je donijela čvrstu odluku da okonča brak dug dvije i po decenije.

Povod za konačan prekid naizgled je bio bezazlen – suprug je bez pitanja pojeo njen desert. Ipak, iza tog postupka krilo se 25 godina zanemarivanja, emocionalne distance i odnosa u kojem je davanje bilo isključivo jednostrano.

Godišnjica braka

Sve je počelo kada je njen suprug (48) priredio iznenađenje i organizovao putovanje povodom njihove srebrne godišnjice braka.

„Bila sam uzbuđena. Posljednjih mjeseci smo se mnogo svađali, do te mjere da smo tri mjeseca spavali u odvojenim sobama“, navela je ona u svojoj objavi.

Zajedničko putovanje trebalo je da im pruži priliku da se ponovo zbliže i obnove strast. Na samom početku djelovalo je da se situacija popravlja – ponovo su komunicirali i uspostavili bliskost.

Međutim, početni entuzijazam ubrzo je splasnuo. Tokom četvoročasovne vožnje shvatila je da je suprug izabrao destinaciju koju su već više puta posjećivali. Uprkos tome, trudila se da zadrži pozitivan stav i bude zahvalna što ovog puta nije sama morala da brine o organizaciji.

Hladan odnos

Tokom jesenje šetnje ponovo je do izražaja došla njegova emocionalna suzdržanost.

„Nismo se mnogo držali za ruke. Nekoliko puta bi me uzeo za ruku, ali kada bih ja sama posegnula ka njemu, povukao bi se. Nikada nije bio naročito nježan“, napisala je.

Dolaskom u naredni hotel uslijedilo je novo razočaranje. Suprug je izabrao objekat za koji su se još ranije dogovorili da ga više neće posjećivati. Smeštaj nije pružao ni trunku romantike, ali je ona odlučila da prećuti i izbjegne sukob.

Tokom večere ponovo je morala sama da preuzme inicijativu oko izbora restorana, dok je obrok protekao u tišini. Na kraju su naručili po parče čizkejka od banane za ponijeti.

U hotelskoj sobi, umjesto romantične večeri, uslijedio je kratak intimni odnos, nakon čega je suprug odmah pojeo svoj kolač. Ona je probala samo jedan zalogaj, zaključila da joj je ukus prejak i ostatak ostavila u frižideru za naredno jutro.

Ostatak deserta kao ogledalo cijelog braka

Sljedećeg jutra, u želji da uz kafu pojede svoj desert, otvorila je frižider i zatekla praznu ambalažu, dok je u drugoj kutiji ostao doslovno samo jedan zalogaj.

Njen suprug je na sve to reagovao sa podsmijehom. Kada ga je suočila s činjenicom da je pojeo njen kolač, opušteno je odgovorio:

„Bio sam gladan sinoć i pojeo sam tvoj. Ali evo, ostalo ti je ono od sinoć.“

U tom trenutku, taj jedan ostavljeni zalogaj postao je bolan pokazatelj njihovog cjelokupnog odnosa.

„Srce mi je potonulo. U tom trenutku sam shvatila da sam 25 godina pristajala na mrvice. Ta prazna kutija bila je slika i prilika našeg braka – on uzme sve, a meni ostavi ono što pretekne“, napisala je.

Osvrćući se na sve godine koje je uložila u porodicu, dodala je:

„Nakon što sam 25 godina bila njegova služavka, majka, organizator života, vodila finansije i brinula o njegovom zdravlju, shvatila sam da nemam pravo ni na sopstveni kolač. Uvijek ja radim težak posao, a dobijam ostatke. I sve te godine sam mu se još i zahvaljivala na tim mrvicama.“

Nema pomirenja

Shvativši da se njihov odnos, kako je vjerovala, nikada neće promijeniti, otvoreno mu je saopštila da zaslužuje partnera koji neće samo paziti da joj ne pojede kolač, već će ga sačuvati za nju.

Nakon toga odlučila je da podnese zahtjev za razvod.

Brojni korisnici Redita pružili su joj podršku, ističući da kolač uopšte nije bio suština problema.

„Definitivno nije riječ o desertu. Riječ je o svim onim trenucima u kojima si tražila mrvu osnovne ljubavi i poštovanja, a on ti je nije dao“, napisao je jedan korisnik.

„To što mu je bilo smiješno što ti je pojeo kolač mnogo je gore od samog čina. Osećala si se necijenjeno dvije i po decenije i imaš svako pravo da napustiš odnos u kojem nema ljubavi“, glasio je još jedan od komentara.

(Kurir)