Robot dirao maloljetnicu u Njemačkoj: Vlasnik i prijatelj sve snimali

Robot joj je prišao s leđa, dodirivao je po zadnjici i izvodio pokrete koji su oponašali seksualni odnos. Njegov šesnaestogodišnji vlasnik i devetnaestogodišnji prijatelj navodno su sve snimali, komentarisali i uživo prenosili na društvenim mrežama.

Incident se dogodio u noći između subote i nedjelje, 11. oktobra, nešto prije ponoći u centru Kelna, saopštila je njemačka policija.

Djevojka se između 23.45 i ponoći nalazila ispred restorana brze hrane na uglu ulica Palmštrase i Hoencolernring, zajedno sa prijateljicama starim 17 i 18 godina.

Prema informacijama policije, crveno-zlatni robot prišao joj je s leđa, dodirnuo je po zadnjici i počeo da izvodi seksualno sugestivne pokrete.

Policija pronašla robota u prtljažniku automobila

Nakon dojave, policajci su ubrzo pronašli dvojicu osumnjičenih mladića u blizini mjesta događaja.

Robota, međutim, više nije bilo na ulici. Njegov šesnaestogodišnji vlasnik iz Vegberga u međuvremenu ga je smjestio u prtljažnik „Folksvagena“, gdje su ga policajci i pronašli.

Policija je zaplijenila robota i dva mobilna telefona osumnjičenih mladića.

Istražuje se ko je upravljao robotom

Kriminalistički istražioci sada pokušavaju da utvrde kako je robot funkcionisao tokom incidenta i da li je neko namjerno upravljao njegovim pokretima.

Još nije utvrđeno da li je robotom upravljano na daljinu ili su njegovi pokreti bili unaprijed programirani.

Njemačka policija vodi istragu protiv osumnjičenih zbog sumnje na seksualno uznemiravanje.

Slučaj otvara i pitanje odgovornosti za postupke robota kojima upravljaju ljudi. Iako je djevojku fizički dodirivao robot, istraga je usmjerena na moguće postupke osoba koje su ga koristile i snimale događaj, prenosi Indeks