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Saks: Prijetnje Rusiji znak samoubilačkog ponašanja Evrope

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12.10.2026 20:05

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Еконосмиста Џефри Сакс
Foto: ATV

Evropski lideri koji prijete Rusiji pokazuju samoubilačko ponašanje, jer ignorišu realnost da Moskva posjeduje nuklearno oružje, izjavio je profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks.

Saks je ocijenio da je izuzetno nepromišljeno ponašanje evropskih lidera koji odbacuju upozorenja iz Rusije da bi direktan sukob sa NATO savezom mogao da eskalira u nuklearni rat.

"Manje evropske zemlje iz Alijanse, koje se bave neprijateljskom retorikom, vjeruju da će ih SAD zaštititi u stvarnom sukobu. Svijet zapravo ne funkcioniše na ovakav način i veoma je nepromišljeno i glupo govoriti tako", rekao je Saks za "Raša tudej".

Šira konfrontacija Zapada sa Rusijom, kaže Saks, odražava ne samo ratno profiterstvo već i ogromnu količinu nesposobnosti, kukavičluka i nespremnosti evropskih političara da priznaju osnovnu istinu, prenosi Srna.

Profesor Univerziteta Kolumbija podsjetio je da je sukob Rusije i Ukrajine izazvan deklaracijom NATO-a iz 2008. godine u kojoj je navedeno da će Ukrajina postati članica ovog saveza.

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Tagovi :

Rusija

Džefri Saks

Evropa

NATO

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