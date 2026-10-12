Hakeri onesposobili frižidere u supermarketima: Izbili požari, tone hrane propalo

Hakeri su tokom noći podigli temperaturu u velikom broju frižidera u francuskim supermarketima na čak 50 stepeni Celzijusa, izazvavši požare i uništavanje hrane u nekoliko stotina prodavnica širom zemlje u okviru velikog sajber napada.

Parisko tužilaštvo saopštilo je da je napad „velikih razmjera“ pogodio „povezane frižidere u nekoliko velikih maloprodajnih lanaca prehrambenih proizvoda širom Francuske“, navodeći da su među posljedicama zabilježeni „gubitak hrane i požari“.

U međuvremenu, premijer Sebastijan Lekornu naložio je francuskoj Nacionalnoj agenciji za sajber bezbjednost (ANSSI) da sprovede istragu, izjavio je zvaničnik iz njegovog kabineta.

Svijet Zbog protesta srednjoškolaca privedeno preko 270 osoba

Prema njegovim riječima, Francuska „koordiniše aktivnosti sa svojim evropskim partnerima, budući da bi mogle biti pogođene i druge zemlje“, dok istovremeno istražuje da li su još neke francuske kompanije izložene riziku.

Kompanija „Le Musketer“ (Les Mousquetaires), koja je vlasnik maloprodajnog lanca „Intermarše“ (Intermarché), saopštila je da je napad pogodio oko 150 njenih prodavnica, pri čemu su frižideri tokom šest sati zagrijavani na temperaturu od 50 stepeni Celzijusa.

Kompanija je bacila svu hranu kako bi izbjegla bilo kakve zdravstvene rizike, izjavio je njen portparol.

Dominik Šelšer, generalni direktor zadružnog maloprodajnog lanca „U“ (U), takođe je izjavio da je i njegov lanac supermarketa bio pogođen napadom.

Nauka i tehnologija Oprez, nova opasna prevara: Lažni AI alati kradu vaše poslovne naloge

„Napad na opremu koja je od suštinskog značaja za očuvanje svježih proizvoda i snabdijevanje stanovništva Francuske hranom predstavlja izuzetno ozbiljan incident bez presedana“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Kompanija „Karfur“ (Carrefour) saopštila je da je napad pogodio 80 njenih supermarketa, ali da velika većina od ukupno 6.000 prodavnica nije bila pogođena.

Nekoliko drugih lanaca supermarketa, uključujući „Monopri“ (Monoprix), „E. Lekler“ (E. Leclerc) i „Ošan“ (Auchan), nije odgovorilo na zahtjeve za komentar.

Bezbjednosni incident i u Holandiji

Holandska maloprodajna kompanija „Ahold Delez“ (Ahold Delhaize), koja upravlja najvećim lancem supermarketa u Holandiji, „Albert Hajn“ (Albert Heijn), i ima značajno poslovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je da se i sama suočava sa „bezbjednosnim problemom“ u svojoj mreži.

Svijet Hakeri napali 53 kompanije u Japanu

Kompanija je isključila nekoliko sistema kako bi ih zaštitila. Aplikacija za pametne telefone ovog maloprodajnog lanca obavijestila je korisnike da zbog „incidenta u oblasti sajber bezbjednosti“ kompanija nije u mogućnosti da isporučuje namirnice.

Naručivanje putem interneta čini oko 10 odsto ukupne prodaje lanca „Albert Hajn“. Prodavnice su ostale otvorene, a holandska novinska agencija ANP izvijestila je da su konkurentski lanci zabilježili veliki priliv narudžbi za dostavu.

Za sada nije jasno da li postoji bilo kakva veza između napada na francuske supermarkete i problema na koje je ukazala kompanija „Ahold Delez“.

„Ahold“ je četvrti najveći prodavac prehrambenih proizvoda u SAD, gdje su na internet stranicama njegovih prodavnica „Stop end šop“ (Stop & Shop), „Džajant“ (Giant), „Hanaford“ (Hannaford) i „Fud lajon“ (Food Lion) bila istaknuta obavještenja da su stranice privremeno nedostupne.

Svijet Haker naručivao ubistva? Na laptopu pronađeni ključni dokazi

Nije bilo jasno da li su pogođeni i drugi dijelovi poslovanja.

Otkrivena ranjivost u softveru

Izvor blizak Lekornuu rekao je da je francuska Nacionalna agencija za sajber bezbjednost identifikovala ranjivost u softveru koji je isporučila danska kompanija „Danfos“ (Danfoss).

Iz „Danfosa“ su saopštili da su „upoznati sa incidentima u Francuskoj koji su uticali na ograničen broj sistema za upravljanje rashladnim uređajima“.

Pogođeni uređaji koristili su zastarjeli upravljački softver (firmware), naveli su iz kompanije, dodajući da su kupcima već dugo savjetovali da podržane sisteme ažuriraju najnovijom verzijom softvera, a zastarjele sisteme zamijene rješenjima novije generacije.

(Telegraf)