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Iranska garda gađala tanker u Ormuskom moreuzu

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12.10.2026 17:38

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Моторни чамац пролази поред трговачких бродова који су, чини се, усидрени у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Iranska Revolucionarna garda napala je tanker za prevoz nafte u Ormuskom moreuzu koji je isključio navigacioni sistem i ignorisao upozorenja mornarice, javila je agencija Tasnim.

Ovo je bio treći napad u Ormuskom moreuzu u prethodna dva dana.

Iranski mediji juče su objavili video snimak eksplozije na supertankeru, koji je navodno naišao na morsku minu u moreuzu. Smatra se da se mine ispaljuju direktno ispred tankera pomoću raketa.

Iranske oružane snage nedavno su pojačale napade na brodove u Ormuskom moreuzu i ciljaju tankere i teretne brodove koji putuju južnom rutom, blizu obale Omana.

Američka mornarica već nekoliko mjeseci prati civilne trgovačke brodove u tom području da bi omogućila nastavak trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom. Iran taj saobraćaj smatra nelegalnim bez dozvola koje izdaje Teheran.

Ormuski moreuz, koji je na svom najužem dijelu širok samo 35 do 40 kilometara, postao je centralna tačka sukoba između Irana i SAD, prenosi Srna.

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Ormuski moreuz

Sukob

Iran

Amerika

pogođen tanker

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