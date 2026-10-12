Zbog protesta srednjoškolaca privedeno preko 270 osoba

Autor:ATV redakcija
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Više od 270 lica privedeno je tokom protesta srednjoškolaca u Parizu od kraja septembra, saopštila je danas glavni tužilac u francuskoj prijestonici Lore Beku.
Prema njenim riječima, tokom blokada srednjih škola u Parizu od 29. novembra do četvrtka, 8. oktobra, privedeno je 273 ljudi, uključujući 188 maloljetnika.
Bekuova je istakla da je većina maloljetnika uzrasta 15 ili 16 godina, a mnogi od njih ranije nisu privlačili pažnju policijskih agencija.
Protesti traju već nekoliko sedmica, a među razlozima su pretrpan školski raspored, nedostatak profesora i drugi problemi, prenosi Srna.
Tokom protesta je u više navrata došlo do nereda i policija je bila primorana da upotrijebi suzavac ili šok-bombe. Privedeno je više od 6.800 lica od početka protesta.
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