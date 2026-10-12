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Zabrana ponovo na snazi: Automobilom u centar grada samo određenim danima

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12.10.2026 14:21

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Грчка цеста путеви
Foto: Pexel/ Sokіl Sokil

Zabrana saobraćaja određenim radnim danima u centru Atine uvedena radi smanjenja zagađenja od danas je ponovo na snazi nakon ljetne pauze, saopštila je policija.

Automobili će moći da uđu u takozvani mali krug u centru Atine svaki drugi dan, zavisno od posljednjeg broja na tablicama.

Vozila sa parnim brojevima na registracijama moći će da uđu u centar samo na parni datum.

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Zabrane su na snazi od ponedjeljka do četvrtka od 7.00 do 20.00 časova, a u petak od 7.00 do 15.00 časova. Sva vozila mogu u centar tokom vikenda i praznika ili kada su u štrajku sindikati javnog prevoza.

Grčki portal "Ekatimerini" navodi da su od mjere izuzeti vlasnici sa automobilima na električni, hibridni i pogon sa slabim izduvnim gasovima. Mjera ostaje na snazi do 23. jula naredne godine.

(Srna)

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Grčka

Atina

Automobil

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