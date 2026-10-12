Snimak iz Rusije zapalio mreže: Medvjed prišao kamionu pa napravio šou

Naime, ova životinja je na putu u ruskoj regiji potpuno zanemarila saobraćaj i odlučila da se dobro zabavi.

Mladi medvjed istrčao je iz šume ravan na asfalt i nije se previše obazirao na vozila koja su prolazila. Prije susreta sa kamionom zabavljao se otrgnutim saobraćajnim znakom, koji je nosio u zubima kao da je pronašao novu igračku.

Kada je vozač kamiona usporio i stao, medo je odlučio da je i to dobra prilika za igru. Pritrčao je vozilu, ustao na zadnje noge, oslonio se šapama i počeo ga ljuljati.

Nekoliko puta je razigrano udario po haubi, a onda se izvalio na asfalt i počeo gristi gumu prednjeg točka. Tako je kamion, barem neko vrijeme, ostao blokiran na cesti.

Cijeli prizor snimio je vozač automobila koji se zatekao u blizini. Kako se susret završio, na snimku se ne vidi, a korisnici društvenih mreža ne skrivaju oduševljenje simpatičnim medvjedom koji je od ceste napravio igralište, prenosi Kliks.