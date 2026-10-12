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Poljska: Nakon niza napada u školama raspoređeno više od 20.000 policajaca

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12.10.2026 11:38

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Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

Poljska policija objavila je da sprovodi veliko pojačavanje nivoa bezbjednosti u školama nakon tri nedavna napada nožem, u kojoj je više od 20.000 policijskih službenika raspoređeno u školama širom države radi osiguravanja bezbjednosti učenika i nastavnika.

"Neophodno je poslati jasnu poruku: neće biti tolerancije ni za kakve napade na poljsku djecu, niti za pretvaranje javnog života u anarhiju", rekao je ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinjski za državni televizijski kanal TVP Info.

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On je dodao da je policija od petka, 9. oktobra, izvršila kontrole u 80.000 obrazovnih ustanova i privela 135 lica zbog propusta ili sumnje na podsticanje nasilja, prenosi Srna.

Vlasti su odbacile glasine da su napadi povezani sa internetskim izazovom ili organizovanom grupom, ali je poljski premijer Donald Tusk na sastanku kriznog štaba u nedjelju rekao da veličanje nacističke ideologije i "kulta snage" na internetu, kao i nasilne video-igre štetno utiču na mlade.

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Poljska

Škola

Policija

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