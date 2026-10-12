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EU usvojila nove sankcije protiv Rusije

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12.10.2026 10:46

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ЕУ усвојила нове санкције против Русије

Ministri spoljnih poslova EU prilagodili su gotovo 1.600 novih sankcija usmjerenih na vojnoindustrijski kompleks Rusije, saopštila je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

"Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projektila", navela je Kalasova na društvenoj mreži "Iks".

Ministri spoljnih poslova EU ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici evropskog bloka.

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Više od polovine novih firmi i pojedinaca na listi sankcionisanih učestvuju u lancu proizvodnje balističkih projektila Rusije poput "iskandera-M" koji jedino može da presretne američki protivraketni sistem "patriot".

Ukrajina više nema tih presretača jer je Amerika preusmjerila resurse u Persijski zaliv, prenosi Srna.

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Tagovi :

Evropska unija

Rusija

sankcije

Kaja Kalas

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